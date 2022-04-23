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Верховный суд Южной Осетии отменил решение о переносе даты президентских выборов
Верховный суд Южной Осетии отменил решение о переносе даты президентских выборов
Первый этап президентских выборов прошел 10 апреля, и из-за того, что 24 апреля приходится на праздник Пасхи, второй тур был перенесен на 28 апреля. 23.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-23T13:42+0300
2022-04-23T13:44+0300
президентские выборы
южная осетия
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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Верховный суд республики Южная Осетия отменил решение о переносе даты выборов президента, которые были назначены на четверг, 28 апреля, сообщает Sputnik Южная Осетия.В суд обратились граждане Южной Осетии, проживающие за пределами республики, и попросили перенести день выборов на выходной день.14 апреля ЦИК Южной Осетии назвал день второго этапа президентских выборов. В рамках законодательства, второй тур должен пройти через 15 дней после первого, но так как выборы не могут проводиться в праздничный день (24 апреля отмечается православная Пасха, - прим. ред.), то было принято решение провести выборы в четверг, 28 апреля.Также Центризбирком Южной Осетии направил президенту письмо с просьбой объявить 28 апреля выходным днем, но пока информацией об удовлетворении, либо отказе этой просьбы комиссия не располагает.Первый тур президентских выборов прошел 11 апреля. По его итогам больше всего голосов избирателей набрали действующий глава государства Анатолий Бибилов и руководитель партии "Ныхас" Алан Гаглоев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/nablyudateli-iz-abkhazii-rasskazali-kak-prokhodyat-vybory-prezidenta-v-yuzhnoy-osetii-1038584498.html
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президентские выборы, южная осетия, новости

Верховный суд Южной Осетии отменил решение о переносе даты президентских выборов

13:42 23.04.2022 (обновлено: 13:44 23.04.2022)
© Sputnik / Илья ПиталевСкульптура богини Фемиды в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве
Скульптура богини Фемиды в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 23.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Первый этап президентских выборов прошел 10 апреля, и из-за того, что 24 апреля приходится на праздник Пасхи, второй тур был перенесен на 28 апреля.
СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Верховный суд республики Южная Осетия отменил решение о переносе даты выборов президента, которые были назначены на четверг, 28 апреля, сообщает Sputnik Южная Осетия.
В суд обратились граждане Южной Осетии, проживающие за пределами республики, и попросили перенести день выборов на выходной день.
"Они отменили дату голосования и обязали ЦИК назначить новую дату выборов. Пока мы ждём документов", - сказала секретарь Центральной избирательной комиссии Кристина Авлохова.
14 апреля ЦИК Южной Осетии назвал день второго этапа президентских выборов. В рамках законодательства, второй тур должен пройти через 15 дней после первого, но так как выборы не могут проводиться в праздничный день (24 апреля отмечается православная Пасха, - прим. ред.), то было принято решение провести выборы в четверг, 28 апреля.
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей - Sputnik Абхазия, 1920, 10.04.2022
Наблюдатели из Абхазии рассказали, как проходят выборы президента в Южной Осетии
10 апреля, 19:47
Также Центризбирком Южной Осетии направил президенту письмо с просьбой объявить 28 апреля выходным днем, но пока информацией об удовлетворении, либо отказе этой просьбы комиссия не располагает.
Первый тур президентских выборов прошел 11 апреля. По его итогам больше всего голосов избирателей набрали действующий глава государства Анатолий Бибилов и руководитель партии "Ныхас" Алан Гаглоев.
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