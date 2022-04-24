Традиции и обряды: как отмечают Пасху в Абхазии
12:40 24.04.2022 (обновлено: 12:41 24.04.2022)
© Sputnik / Виталий Белоусов/
Православные христиане всего мира в этом году отмечают один из самых главных праздников - Светлое Христово Воскресение 24 апреля.
О том, как в Абхазии в разные периоды праздновали Пасху (Амшаԥы́ - абх.), какие традиции и обряды связаны с этим днем, а также, зачем в преддверии этого праздника девушки ходили в лес, что скрывали от учителей школьники и для кого подготавливали чистое полотенце и подушку за праздничным столом, читайте в материале Sputnik.
Пасха в древности
Абхазия - апостольская земля, одной из первых на Кавказе и Закавказье приняла христианство. Это произошло еще в V веке нашей эры, что на три столетия раньше, чем в России.
Пасху или Амшаԥы народ этой причерноморской страны отмечал издревле и относился к этому празднику с большим почтением и вниманием. В абхазском языке есть более тридцати слов, связанных с Пасхой, также есть понятия пасхальное яйцо (амшаԥ кәтаӷь), пасхальный козленок (амшаԥыӡыс), пасхальный кувшин (абх. – амшаԥыҳаԥшьа), фразеологизмы и пословицы, связанные с этим праздником.
Здесь надо отметить, что у древних абхазов самыми важными считались четыре праздника, которые приходились на дни весеннего и осеннего равноденствий, летнего и зимнего солнцестояние. И по сей день в традиционной обрядовой культуре абхазов эти календарные праздники хорошо сохранились и отмечаются.
По словам этнолога Валерий Бигуаа, в прошлом у абхазов была традиция за пятнадцать и семь дней до Пасхи по воскресеньям проводить обряд "амарчмшы" (абх. – день едкого лютика). Незамужние девушки собирали полевые цветы, чтобы рассыпать в доме. Было принято считать, что расцветающий весной цветок несет в себе положительную энергию.
Лютики
© Sputnik / Вера Костамо/
За неделю до Пасхи женщины в глубоком молчании и, не оглядываясь назад, шли в лес собирать лекарственные растения.
"Разговаривать не разрешалась, и смотрели только вперед. С собой несли соль, там, где выдергивали цветок, сыпали щепотку соли. Что означало: "Земля дарит лекарство, и я дарю тебе соль". Почему соль? Потому что в древности самым ценным она считалась, так как не добывалась в Абхазии", - объяснил Бигуаа.
Этот обряд было хорошо известен в Абхазии, где во все времена было немало знахарей, о чем свидетельствует и пословица: "Ахәшә ахьыҵырхуа аџьыка ыҵарԥсоит".
Также, за 15 дней до Пасхи в абхазских селах проводили скачки, которые сопровождались народными гуляниями – с песнями и танцами. В Великий четверг абхазы отмечают "чачхадыл" – праздник земли.
"В этот день хозяйки готовили разные блюда из фасоли – ачапа и прочее. Птицу или животное не закалывали, потому что их вскормила земля. В этот день пожилая женщина сеяла семена. Считалось, посеянное в день земли, обязательно даст ростки", - отметил этнолог.
Раньше для абхазов Пасха была Новым годом. Отмечали ее в День цветения персика, то есть в день весеннего равноденствия. Как подчеркнул ученый, только в Новый год и Пасху абхазский народ поздравляет друг друга словом "Чааныбзиала" - "встретим с добром и будущий год, когда хлеб дает урожай". Этому есть объяснение.
"Слово, которое произносят абхазы, поздравляя друг друга с Новым годом, используется также на Пасху "Чааныбзиала", потому что весна была началом нового летоисчисления", — пояснил этнолог Бигуаа.
По его словам, свое символическое значение имеют и красные яйца, которые красят на Пасху. Яйцо — символ плодородия, символизирует мужскую силу. Красный цвет символизирует тепло солнца, огня, молнии. В пасхальном кувшине - амшаԥыҳаԥшьа - всегда должно было храниться именно красное вино, которое, по словам этнолога, символизирует кровь господа.
© Sputnik / Наала ГумбаОбряд моления абхазов
Обряд моления абхазов
© Sputnik / Наала Гумба
Советский период
Во времена СССР Пасха была под запретом и вся атрибутика, связанная с религией, была "вне закона" и считалась постыдной. Несмотря на это, в абхазских семьях светлый праздник все же отмечали. Правда, не так пышно и открыто, как в наши дни. Особенно этот день ждали дети, которые наряжались в лучшие костюмы, ходили в гости друг к другу и делились угощениями.
Специальных красок для пасхальных яиц тогда не было, и поэтому использовали чернила, луковую шелуху или бузину. Впрочем, кожица от лука все еще не вышла из моды и считается самым надежным и качественным методом покраски.
Следы празднования в виде следов от краски детям приходилось хорошенько "заметать". В школе за такое, мягко говоря, не похвалили бы. Педагоги тщательно осматривали руки детей на следующий день после Пасхи.
Во многих абхазских семьях соблюдали определенные пасхальные ритуалы. Например, в этот день не разрешалось громко говорить в доме и за столом оставляли "место" для близких родственников, ушедших в иной мир. На лавку со спинкой для таких "гостей" клали чистое полотенце и подушку.
Обязательным национальным блюдом на пасхальном столе считается "аиладж" - каша из кукурузной муки с добавлением первого сыра.
Обряды и веселые традиции
После полудня в день Пасхи в абхазских семьях накрывают "поминальный стол" усопшим родственникам семьи. Среди угощений обязательно мясо, будь то говядина и птица. Многие в этот день специально забивают жертвенное животное (амшаԥыӡыс).
В восточной Абхазии принято, чтобы на пасхальном столе горела восковая свеча, а под столом, на полу, стояла сковорода с тлеющими кусочками свечи и ладана. В западной части страны, свечу зажигают лишь в том случае, если недавно один из членов семьи ушел из жизни.
В этот день абхазы открывают зарытый в землю глиняный кувшин (аҳаԥшьа), наполненный виноградным суслом, который получают от первого сбора винограда. Открытие ритуального кувшина считается священным делом главы семьи.
© Sputnik / Наала ГумбаОбряд моления абхазов
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© Sputnik / Наала Гумба
Обряд моления абхазов
© Sputnik / Наала ГумбаОбряд моления абхазов
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© Sputnik / Наала Гумба
Обряд моления абхазов
© Sputnik / Наала ГумбаОбряд моления абхазов
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© Sputnik / Наала Гумба
Обряд моления абхазов
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© Sputnik / Наала Гумба
Обряд моления абхазов
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© Sputnik / Наала Гумба
Обряд моления абхазов
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© Sputnik / Наала Гумба
Обряд моления абхазов
Согласно абхазским традициям, глава семьи поднимается рано утром, омывает руки и лицо. После этого он выходит во двор и, встав лицом к востоку, благодарит Бога за возможность встретить праздник всей семьей в здравии и просит Его предоставлять такую возможность и в будущем.
Какая же Пасха без любимой среди детей, да и взрослых тоже, "битвы" пасхальными яйцами. Побеждает тот, чей "снаряд" получит меньше повреждений при поочередном ударе.