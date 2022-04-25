https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/ukrainskie-neonatsisty-obsuzhdali-vozmozhnost-ubiystva-kiseleva-i-simonyan-1038808641.html

Задержанные неонацисты обсуждали возможность убийства Киселева и Симоньян

Задержанные неонацисты обсуждали возможность убийства Киселева и Симоньян

Утром 25 апреля ФСБ задержала группу неонацистов, планировавших покушение на российского журналиста Владимира Соловьева. 25.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-25T17:40+0300

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Задержанные силовиками в Москве неонацисты рассматривали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян, сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись с показаниями террористов, обнародованной ФСБ.Неонацисты признались в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева, после чего планировали скрыться за рубежом.Согласно данным ФСБ, в арсенале бандитов, действовавших по заданию украинских спецслужб, были самодельная взрывчатка, восемь "коктейлей Молотова", шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика. Все это силовики изъяли. Возбуждено уголовное дело.О том, что утром 25 февраля ФСБ пресекла деятельность террористической группы, планировавшей нападения на известных российских журналистов, заявил ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Он сообщил, что в Москве знают имена всех кураторов украинских террористов из западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/gruppa-neonatsistov-zaderzhana-za-podgotovku-ubiystva-zhurnalista-soloveva-1038807114.html

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