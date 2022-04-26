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Эдгар Гвазава рассказал о налаживании связей с молодыми лидерами Италии
Эдгар Гвазава рассказал о налаживании связей с молодыми лидерами Италии
25 апреля министр иностранных дел Абхазии поздравил итальянцев с днем освобождения от фашизма и пригласил лидеров молодежных организаций Италии посетить... 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T16:00+0300
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Помощник министра иностранных дел Абхазии Эдгар Гвазава рассказал о том, что абхазская сторона ведет активный диалог с представителями итальянской молодежи. Об этом сообщает медиацентр МИД Абхазии.Ранее глава абхазского МИД Инал Ардзинба на итальянском языке поздравил народ Италии с Днем освобождения – национальным праздником, посвященным окончанию нацистской оккупации и окончательному падению фашистского режима.По его словам, диалог с руководителями итальянских молодежных движений ведется как в рамках площадок МГИМО, так и во время российско-итальянских двусторонних встреч.Гвазава также добавил, что в рамках Форума по Целям устойчивого развития ООН, который пройдет в Абхазии в этом году, возможно прибытие в республику молодых лидеров из Италии."Уверены в позитивном развитии отношений с итальянцами", – заключил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/inal-ardzinba-pozdravil-narod-italii-s-dnem-osvobozhdeniya-ot-faizma-1038809879.html
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Эдгар Гвазава рассказал о налаживании связей с молодыми лидерами Италии
16:00 26.04.2022 (обновлено: 16:21 26.04.2022)
25 апреля министр иностранных дел Абхазии поздравил итальянцев с днем освобождения от фашизма и пригласил лидеров молодежных организаций Италии посетить республику.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik.
Помощник министра иностранных дел Абхазии Эдгар Гвазава рассказал о том, что абхазская сторона ведет активный диалог с представителями итальянской молодежи. Об этом сообщает
медиацентр МИД Абхазии.
Ранее глава абхазского МИД Инал Ардзинба на итальянском языке поздравил
народ Италии с Днем освобождения – национальным праздником, посвященным окончанию нацистской оккупации и окончательному падению фашистского режима.
"Обращение министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба по случаю Дня освобождения Италии и приглашение молодых лидеров Италии посетить Абхазию было воспринято исключительно позитивно", – говорится в комментарии Гвазава.
По его словам, диалог с руководителями итальянских молодежных движений ведется как в рамках площадок МГИМО, так и во время российско-итальянских двусторонних встреч.
Гвазава также добавил, что в рамках Форума по Целям устойчивого развития ООН, который пройдет в Абхазии в этом году
, возможно прибытие в республику молодых лидеров из Италии.
"Уверены в позитивном развитии отношений с итальянцами", – заключил он.