https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/ekspert-predskazal-ekonomicheskiy-spad-v-es-v-sluchae-embargo-na-rossiyskiy-gaz-1038811593.html

Эксперт предсказал экономический спад в ЕС в случае эмбарго на российский газ

Эксперт предсказал экономический спад в ЕС в случае эмбарго на российский газ

Страны Запада разрабатывают шестой пакет санкций против России. Если пятым пакетом с августа этого года странам Европы запрещается покупать российский уголь... 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T10:32+0300

2022-04-26T10:32+0300

2022-04-26T11:19+0300

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Следом, согласно риторике европейских властей, ограничения могут распространиться и на российский газ.О том, насколько реален отказ Евросоюза от российских энергоресурсов и какие последствия могут ждать Европу в случае принятия такого решения – Sputnik узнал у директора Института социально-экономических исследований, доктора экономических наук Алексея Зубца.Вадим Павлов, SputnikРеален ли отказ?"Да, технически это возможно, – говорит Алексей Зубец. – Запад может перестать закупать российские нефть и газ, заместив их поставками из других регионов мира. Однако на практике переключение поставок на другие регионы займет годы и потребует многомиллиардных вложений. В мире на сегодня нет свободных энергетических ресурсов, которые позволили бы отказаться от закупок нефти и газа у России".Как может произойти отказ?По нефти заместить российские поставки проще, чем по газу, однако и здесь будет не без трудностей, считает Алексей Зубец."Отказ от российского сырья приведет к необходимости увеличить поставки с Ближнего Востока, а там имеющиеся ресурсы проданы на многие годы вперед по долгосрочным контрактам и количество свободной нефти, которую можно поставить в Европу, ограничено", – отмечает эксперт.Переключение с российских поставок на ближневосточные потребует перестройки нефтеперерабатывающих заводов, настроенных сегодня на переработку российской нефти, говорит он."В результате отказ от российской нефти и переход на закупки "черного золота" на свободном рынке наличного товара приведет к повышению цен на нефть по всему миру", – считает Алексей Зубец.На практике же попытка ввести нефтяное эмбарго против России приведет к тому, что свою нефть РФ будет продавать в страны, откуда ушла, например, Саудовская Аравия, переключившаяся на поставки нефти в Европу, говорит эксперт. То есть, произойдет "обмен рынками сбыта" между крупными поставщиками.А вот ситуация с газом для Европы складывается еще хуже, отмечает Алексей Зубец"В мире просто нет свободных мощностей, способных заменить поставки газа из России в Европу, включая и мощности из Северной Америки. А попытка скупить весь сжиженный газ на мировом рынке приведет к резкому росту его цены", – заявляет он.В принципе, европейцы могут попытаться простимулировать создание дополнительных мощностей по добыче нефти и газа, но вряд ли на это пойдут нефтегазовые компании, считает эксперт."Дело в том, что на горизонте маячит очередной глобальный финансовый экономический кризис, который скорректирует цены на нефть и газ вниз. Так что все дополнительные вложения, сделанные сегодня, на фоне высоких цен на нефть и газ, могут оказаться выброшенными в мусор. В итоге может получиться так, что попытка введения энергетического эмбарго против России приведет только к перераспределению рынков. Россия начнет увеличивать поставки в страны, не участвующие в санкциях, а поставщики нефти и газа, ранее поставлявшие свою продукцию в эти страны, переориентируются на Европу", – говорит Алексей Зубец.Какие последствия ждут Европу?"Если говорить об ущербе, который понесет Европа от попытки введения энергетического эмбарго, то они будут весьма велики, – считает эксперт. – Поставки дорогой нефти приведут к дополнительным издержкам у нефтепереработчиков не менее чем на $10-$20 на баррель, что приведет к росту нефтепродуктов и бензина на заправках более чем на 10-15%".Цены на газ Европе в результате запрета поставок российского "голубого топлива" останутся надолго на уровне более тысячи долларов за тысячу кубометров, говорит Алексей Зубец."Это приведет к экономическому спаду в Европе, который может составить от 3 до 7% ВВП, что, в свою очередь, может вызвать социальные волнения и потрясения в европейских странах, больше всего зависящих от промышленности и стоимости энергетических ресурсов. Прежде всего, в Германии и Северной Европе", – заключает эксперт.

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россия, европа, газ, нефть, аналитика, экономика, санкции