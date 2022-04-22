https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/makron-zimoy-evropa-oschutit-otsutstvie-rossiyskogo-gaza-1038773701.html

Макрон: зимой Европа ощутит отсутствие российского газа

Макрон: зимой Европа ощутит отсутствие российского газа

По указу российского президента Владимира Путина недружественные России страны будут вынуждены перевести расчеты за газ в рубли. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T14:55+0300

2022-04-22T14:55+0300

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эмманюэль макрон

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что следующей зимой Европа ощутит отсутствие российского газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Макрона газете Ouest-France.После начала военной спецоперации России на Украине страны коллективного Запада ввели ряд жестких санкций. По заявлению президента России Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.В ответ Россия ограничила экспорт продовольствия и энергоресурсов в недружественные страны, что сразу же сказалось на мировых ценах. По словам министра финансов России Антона Силуанова, антироссийские санкции в первую очередь скажутся на развивающихся странах и странах с низкими доходами. Но последствия коснулись и жителей развитых стран – так, жители европейских стран и американцы уже жалуются на резкий рост стоимости электроэнергии, газа и продуктов питания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/putin-rossiya-vyderzhala-sanktsionnoe-davlenie-zapada-1038708965.html

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эмманюэль макрон