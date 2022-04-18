https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/amerika-zagnala-sebya-v-tupik-nazlo-rossii-1038698345.html

Америка загнала себя в тупик назло России

Америка загнала себя в тупик назло России

В минувшую пятницу решением президента США из государственного резерва выделены участки земли совокупной площадью 145 тысяч акров (около 58 тысяч гектаров), на... 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T10:45+0300

2022-04-18T10:45+0300

2022-04-18T10:45+0300

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Новость на первый взгляд локальная, малозначимая и никакого отношения к нашей стране не имеющая, но на самом деле это очередное звено последствий антироссийской политики, проводимой Вашингтоном. пишет Сергей Савчук для РИА Новости.Начать нужно с того, что выдача лицензий на внушительные участки земель из федерального резерва для добычи углеводородов внутри самих Штатов вызвала нешуточный резонанс, добавив в список недовольных внутренней политикой Байдена немалое количество американцев.Дело в том, что Джо Байден шел к заветному креслу в Овальном кабинете под изумрудно-зеленым знаменем борьбы за экологию, кардинально противопоставляя себя Дональду Трампу, который всеми силами поддерживал национальную нефтегазовую индустрию.Напомним лишь ключевые постулаты предвыборной программы кандидата от Демократической партии. Будущий президент обещал приложить все возможные усилия для борьбы с глобальным потеплением, для чего он собирался использовать любые доступные ему законодательные и политические инструменты. Команда Байдена клялась и божилась, что полностью прекратит выдачу лицензий на недропользование в пределах федеральных земель, чтобы повысить внутреннее производство нефти. Как эти два понятия уживаются в одном постулате — вопрос открытый и не к нам, а к элитным политтехнологам, которые и формировали образ и повестку кандидата от демократов.Досталось и ключевому виду логистики.Владельцев грузового автотранспорта загодя готовили к резкому росту налогов на выбросы в атмосферу, а штаты (как отдельные субъекты) обещали наделить правом самостоятельно устанавливать и предельно допустимый уровень выбросов, и размер взимаемых налогов.Здесь нужно понимать, что, по данным международной транспортной службы CFS, в 2017 году (последние официально опубликованные показатели) автомобильными тягачами в США было перевезено свыше 70 процентов всех грузов на сумму 10,4 триллиона долларов. Также добавим, что американский автомобильный грузовой парк насчитывает свыше двух миллионов седельных тягачей и 5,5 миллиона полуприцепов. Учитывая важность отрасли, объемы перевозок, финансовый оборот и количество вовлеченных в отрасль людей, остается загадкой, кто вообще голосовал за кандидата, обещающего если не уничтожить отрасль, то как минимум очень усложнить ей жизнь.Еще одним важнейшим пунктом избирательной кампании значилось кардинальное снижение выбросов ртути — как нейротоксина, попадающего в окружающую среду при сжигании угля. Отметим, что с этой задачей Байден почти справился: если бы не массовые финансовые интервенции китайских банков, американский углепром планомерно приближался бы к точке невозврата.Текущая выдача лицензий на государственные земли не зря вызвала волну недовольства, причем сразу во всех лагерях топливной и экологической направленности.За прошедшие с начала СВО на Украине недели стоимость автомобильного топлива в Соединенных Штатах установила ряд исторических рекордов, перевалив и плотно закрепившись выше отметки пять и шесть долларов за галлон (для бензина и дизеля соответственно). В отдельные моменты в отдельных штатах за единицу топлива просили и вовсе умопомрачительные семь долларов, что, конечно же, вызвало у населения вполне ожидаемую реакцию. Соцсети заполнили фотографии, где благодарные американцы клеят на заправочные колонки возле ценников стикеры с надписью "I did it" и фотографией действующего президента.Администрация же, не снижая накала антироссийской риторики, бросилась решать проблемы, но, как мы уже писали выше, привычные схемы устарели и помочь больше не могли. Например, из американской орбиты вывалилась Саудовская Аравия, которая категорически отказалась в угоду Вашингтону наращивать добычу сырой нефти, — более того, Эр-Рияд активизировал переговоры с Пекином и заявил, что готов переходить в расчетах на юань.Штаты попытались успокоить рынки и сограждан, пообещав раскупорить стратегические запасы нефти и совместно с союзниками выбросить в продажу внеплановые 60 миллионов баррелей. Помогло это слабо, потому что для трейдеров совершенно не тайна тот факт, что сама Америка в сутки добывает 14 миллионов баррелей, то есть заявленная интервенция не более, чем пиар-ход.Оказавшись во внезапном сырьевом одиночестве с растущим недовольством электората и ценами на топливо, Белый дом сделал единственно возможное: разрешил бурение на государственных землях, что было воспринято "зеленой общественностью", как предательство экологических интересов и потакание лагерю промышленных энергетических гигантов. К печали действующей администрации, в лагере нефтяников эту новость тоже восприняли весьма прохладно.В настоящий момент налог на экологию внутри США вырос до 18,5 процента. Чтобы был понятен порядок расходов, добавим, что за последние десять лет четыре ключевые отраслевые компании (Shell, BP, Chevron и ExxonMobil) заплатили за получение лицензий на добычу и в виде сопутствующих налогов порядка 83 миллиардов долларов.Говоря по-простому, все три стороны — Белый дом, нефтяники и защитники экологии — находятся в ситуации тупика, где каждый следующий ход будет хуже предыдущего. Нужно снижать цены на топливо, но это вредит окружающей среде, плохо влияет на показатели прибыльности компаний и, что еще хуже, на рейтинг действующего президента.Именно поэтому, вопреки постулируемому эмбарго на закупки российской нефти, ее поставки в Соединенные Штаты постоянно растут. Правда, не напрямую, а через лукавую петлю. "Неправильная" российская нефть доставляется в латвийский порт Вентспилс, где она разбавляется "правильной" нефтью из других источников до консистенции 49,9 процента и как по мановению волшебной палочки превращается в уникальный сорт Latvia Blend, который уже без всяких ограничений танкерами доставляется в любую точку мира, включая страны, поклявшиеся уморить Россию финансовым голодом, не покупая ее углеводороды.Такая вот политическая, финансовая и экологическая эквилибристика, которой Вашингтон занимается сам и заставляет участвовать в этом всех своих союзников.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/evropeytsy-ne-gotovy-platit-za-antirossiyskie-sanktsii-1038691454.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/rusofobiya-ubivaet-kchemu-privedet-blokada-rossii-1038644569.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/peskov-zayavil-chto-rossiya-smozhet-vyderzhat-protivostoyanie-s-zapadom-1038693291.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/italyantsy-o-roste-tsen-na-produkty-oni-izdevayutsya-1038695245.html

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

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колумнисты, мнение, сша, нефть, экономика, россия