https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/nazvana-data-vtorogo-tura-prezidentskikh-vyborov-v-yuzhnoy-osetii-1038814700.html

Названа дата второго тура президентских выборов в Южной Осетии

Названа дата второго тура президентских выборов в Южной Осетии

Повторное голосование было назначено на четверг, 28 апреля, затем это решение было отменено Верховным судом республики. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T10:07+0300

2022-04-26T10:07+0300

2022-04-26T11:26+0300

южная осетия

президентские выборы

новости

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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Южной Осетии назначила новую дату второго тура президентских выборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Государственного комитета информации и печати республики Марию Котаеву.Она пояснила, что при назначении даты комиссия руководствовалась решением суда, который сослался на конституционный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия", который гласит, что голосование назначается исключительно на воскресенье и не может проходить в праздничный день.Первый этап президентских выборов в Южной Осетии прошел 10 апреля. Согласно законодательству республики, второй тур должен пройти через 15 дней после первого, но так как 24 апреля – день Пасхи, выборы было решено перенести на четверг, 28 апреля. Затем решение о переносе даты выборов на 28 апреля было отменено Верховным судом Южной Осетии, рассмотревшим обращение граждан, проживающих за пределами республики. На пост главы государства претендуют два кандидата – нынешний президент Анатолий Бибилов, набравший 34,95% голосов, и лидер оппозиционной партии "Ныхас", за которого проголосовало 38,55% избирателей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/nablyudateli-iz-abkhazii-rasskazali-kak-prokhodyat-vybory-prezidenta-v-yuzhnoy-osetii-1038584498.html

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