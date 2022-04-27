https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/aktsiya-georgievskaya-lentochka-nachalas-v-moskve-1038845536.html

Акция "Георгиевская ленточка" началась в Москве

Акция "Георгиевская ленточка" началась в Москве

В преддверии дня победы миллионы людей в России и постсоветских странах носят георгиевскую ленточку на одежде, демонстрируя уважение к героям, сражавшимся... 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T17:45+0300

2022-04-27T17:45+0300

2022-04-27T17:51+0300

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9 мая

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. В здании информационного агентства "Россия сегодня" в Москве официально стартовала акция "Георгиевская ленточка". В этом здании акция, ставшая всенародной, впервые была запущена в 2005 году. К участию в акции присоединятся и другие страны, в которых действуют офисы Россотрудничества."Мы будем продолжать проводить акцию по всему миру. В странах ближнего зарубежья раздача Георгиевской ленты пройдет в полном масштабе, как положено", — заявил глава ведомства Евгений Примаков.Жители Абхазии смогут получить георгиевские ленточки в офисе Россотрудничества в Сухуме по адресу: улица Генерала Дбар, дом 3. Ведомство предлагает абхазским гражданам и российским соотечественникам крепить ее к одежде в виде букв Z и V, таким образом они будут служить символами поддержки российской армии и абхазских добровольцев на Донбассе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/aktsiya-ogon-pamyati-vpervye-proydet-v-abkhazii-9-maya-1038786277.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия, 9 мая