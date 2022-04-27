https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/aktsiya-georgievskaya-lentochka-nachalas-v-moskve-1038845536.html
Акция "Георгиевская ленточка" началась в Москве
Акция "Георгиевская ленточка" началась в Москве
В преддверии дня победы миллионы людей в России и постсоветских странах носят георгиевскую ленточку на одежде, демонстрируя уважение к героям, сражавшимся... 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T17:45+0300
2022-04-27T17:45+0300
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9 мая
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. В здании информационного агентства "Россия сегодня" в Москве официально стартовала акция "Георгиевская ленточка". В этом здании акция, ставшая всенародной, впервые была запущена в 2005 году. К участию в акции присоединятся и другие страны, в которых действуют офисы Россотрудничества."Мы будем продолжать проводить акцию по всему миру. В странах ближнего зарубежья раздача Георгиевской ленты пройдет в полном масштабе, как положено", — заявил глава ведомства Евгений Примаков.Жители Абхазии смогут получить георгиевские ленточки в офисе Россотрудничества в Сухуме по адресу: улица Генерала Дбар, дом 3. Ведомство предлагает абхазским гражданам и российским соотечественникам крепить ее к одежде в виде букв Z и V, таким образом они будут служить символами поддержки российской армии и абхазских добровольцев на Донбассе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/aktsiya-ogon-pamyati-vpervye-proydet-v-abkhazii-9-maya-1038786277.html
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новости, абхазия, 9 мая
Акция "Георгиевская ленточка" началась в Москве
17:45 27.04.2022 (обновлено: 17:51 27.04.2022)
В преддверии дня победы миллионы людей в России и постсоветских странах носят георгиевскую ленточку на одежде, демонстрируя уважение к героям, сражавшимся против нацизма на полях Великой Отечественной Войны.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik.
В здании информационного агентства "Россия сегодня" в Москве официально стартовала акция
"Георгиевская ленточка". В этом здании акция, ставшая всенародной, впервые была запущена в 2005 году.
Ношение георгиевской ленточки посвящено памяти защитников Отечества от немецких захватчиков. Акция будет проходить с 27 апреля по 9 мая во всех регионах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
К участию в акции присоединятся и другие страны, в которых действуют офисы Россотрудничества.
"Мы будем продолжать проводить акцию по всему миру. В странах ближнего зарубежья раздача Георгиевской ленты пройдет в полном масштабе, как положено", — заявил глава ведомства Евгений Примаков.
Жители Абхазии смогут получить георгиевские ленточки в офисе Россотрудничества в Сухуме по адресу: улица Генерала Дбар, дом 3. Ведомство предлагает абхазским гражданам и российским соотечественникам крепить ее к одежде в виде букв Z и V, таким образом они будут служить символами поддержки российской армии и абхазских добровольцев
на Донбассе.