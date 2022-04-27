https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/ardzinba-gruziya-vedet-gibridnuyu-voynu-protiv-abkhazii-1038836238.html

Ардзинба: Грузия ведет гибридную войну против Абхазии

Ардзинба: Грузия ведет гибридную войну против Абхазии

Министр заявил, что, показывая мировому сообществу попытки проведения переговоров с Абхазией, Грузия одновременно блокирует любую попытку республики проявить... 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T11:21+0300

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в прямом эфире канала "Соловьев.Live" заявил о том, что Грузия ведет гибридную войну против Абхазии.Министр добавил, что Женевские дискуссии, в которых Абхазия принимает участие с 2008 года вместе с представителями Грузии и Организации Объединенных Наций. Сейчас дискуссии "поставлены на паузу", их результативность не очень высокая, но это - единственный механизм международного общения для Абхазии, и республика активно работает в этом направлении вместе с коллегами из России.Ардзинба подчеркнул, что в Абхазии понимают специфику грузинской политики по отношению к республике, и понимают, как нужно с этим бороться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/ardzinba-oboznachil-rol-investforuma-v-usloviyakh-informatsionnoy-voyny-so-storony-gruzii-1038450656.html

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