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Ардзинба: Грузия ведет гибридную войну против Абхазии
Ардзинба: Грузия ведет гибридную войну против Абхазии
Министр заявил, что, показывая мировому сообществу попытки проведения переговоров с Абхазией, Грузия одновременно блокирует любую попытку республики проявить... 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T11:21+0300
2022-04-27T11:21+0300
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в прямом эфире канала "Соловьев.Live" заявил о том, что Грузия ведет гибридную войну против Абхазии.Министр добавил, что Женевские дискуссии, в которых Абхазия принимает участие с 2008 года вместе с представителями Грузии и Организации Объединенных Наций. Сейчас дискуссии "поставлены на паузу", их результативность не очень высокая, но это - единственный механизм международного общения для Абхазии, и республика активно работает в этом направлении вместе с коллегами из России.Ардзинба подчеркнул, что в Абхазии понимают специфику грузинской политики по отношению к республике, и понимают, как нужно с этим бороться.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/ardzinba-oboznachil-rol-investforuma-v-usloviyakh-informatsionnoy-voyny-so-storony-gruzii-1038450656.html
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Ардзинба: Грузия ведет гибридную войну против Абхазии
11:21 27.04.2022 (обновлено: 11:59 27.04.2022)
Министр заявил, что, показывая мировому сообществу попытки проведения переговоров с Абхазией, Грузия одновременно блокирует любую попытку республики проявить себя на международной арене.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в прямом эфире канала "Соловьев.Live" заявил о том, что Грузия ведет гибридную войну против Абхазии.
"Грузия старается максимально блокировать наши международные контакты, наши инициативы, на самом деле, разворачивает информационную политическую войну против Абхазии. Это гибридная война - с одной стороны, нам рассказывают про мирный диалог, что его нужно выстраивать с молодежью на уровне общественных организаций, с другой стороны, нам блокируют все наши инициативы на международном уровне", - заявил глава МИД.
Министр добавил, что Женевские дискуссии, в которых Абхазия принимает участие с 2008 года вместе с представителями Грузии и Организации Объединенных Наций. Сейчас дискуссии "поставлены на паузу
", их результативность не очень высокая, но это - единственный механизм международного общения для Абхазии, и республика активно работает в этом направлении вместе с коллегами из России.
Ардзинба подчеркнул, что в Абхазии понимают специфику грузинской политики по отношению к республике, и понимают, как нужно с этим бороться.