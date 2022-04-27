https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/ardzinba-nazval-uchastie-abkhazii-v-evraziyskikh-integratsionnykh-protsessakh-prioritetom-1038836528.html

Ардзинба назвал участие Абхазии в евразийских интеграционных процессах приоритетом

Ардзинба назвал участие Абхазии в евразийских интеграционных процессах приоритетом

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву в прямом эфире передачи "Полный контакт". 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T11:37+0300

2022-04-27T11:37+0300

2022-04-27T12:20+0300

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Участие в евразийских интеграционных процессах для Абхазии - важный приоритет, это отражено в большом соглашении с Российской Федерацией от 2014 года, заявил в прямом эфире на канале "Соловьев.Live" глава МИД Инал Ардзинба.Полную запись интервью Инала Ардзинба Владимиру Соловьеву смотрите по ссылке>>Он подчеркнул, что Абхазия, как органическая часть международного сообщества стремится к открытости, к интеграции в мировую экономику, мировую политику."Я не буду озвучивать те страны, с которыми мы находимся в диалоге. Мы, конечно, надеемся на расширение международного признания. Если я сейчас назову их, то наши грузинские соседи предпримут усилия, чтобы это все у нас не получилось. Но у нас есть достаточное количество стран, в том числе и на постсоветском пространстве", - добавил глава внешнеполитического ведомства.Инал Ардзинба также подчеркнул, что у республики складываются хорошие отношения с Сирийской Арабской Республикой, готовится к подписанию МИДовское соглашение. "Президент Сирии Башар Асад уделяет тоже серьезное внимание нашим отношениям, президент Абхазии Аслан Бжания недавно был с визитом в Сирийской Арабской Республике, поэтому мы оцениваем очень позитивно динамику наших отношений", - отметил министр.Сирийская Арабская Республика признала суверенитет Республики Абхазия 29 мая 2018 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/ardzinba-gruziya-vedet-gibridnuyu-voynu-protiv-abkhazii-1038836238.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210531/Prezident-Abkhazii-podvel-itogi-ofitsialnogo-vizita-v-Siriyu-1032532490.html

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абхазия, мид абхазии, инал ардзинба, соловьев владимир (журналист), политика, россия