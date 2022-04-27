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Глава Минздрава Абхазии встретился с представителями медицинской компании из Армении
Глава Минздрава Абхазии встретился с представителями медицинской компании из Армении
Компания Med Travel уже не первый год сотрудничает с Минздравом и Фондом инвалидов и оказывает содействие в направлении абхазских граждан в Армению на лечение. 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T09:10+0300
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба провел встречу с Еленой Симонянц и Армандом Малхасяном, представителями компании Med travel - организатора медицинского туризма в Армении. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.Во встрече также принял участие заместитель председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Эмзар Ашуа. По словам Эдуарда Бутба, ведомство определит, какие специалисты наиболее необходимы, и подготовит все, что нужно для начала их работы. Также Бутба сообщил о том, что в этом году ожидается приезд в Абхазию ведущих российских хирургов, занимающихся хирургией кистей рук, и отметил, что медицинский туризм - крайне перспективное направление для республики.Министр поблагодарил гостей за помощь, которую они оказывают гражданам Абхазии. Те, в свою очередь, подчеркнули, что готовы продолжать плодотворное сотрудничество.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/sobstvennuyu-kislorodnuyu-stantsiyu-poluchit-respublikanskaya-bolnitsa-v-sukhume-1038762171.html
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новости, здравоохранение, медицина, абхазия
Глава Минздрава Абхазии встретился с представителями медицинской компании из Армении
Компания Med Travel уже не первый год сотрудничает с Минздравом и Фондом инвалидов и оказывает содействие в направлении абхазских граждан в Армению на лечение.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба провел встречу с Еленой Симонянц и Армандом Малхасяном, представителями компании Med travel - организатора медицинского туризма в Армении. Об этом сообщает
пресс-служба Минздрава республики.
Во встрече также принял участие заместитель председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Эмзар Ашуа.
В ходе беседы была достигнута предварительная договоренность о приезде в Абхазию армянских хирургов. В рамках их визита жителям республики будут проведены хирургические операции на безвозмездной основе.
По словам Эдуарда Бутба, ведомство определит, какие специалисты наиболее необходимы, и подготовит все, что нужно для начала их работы.
Также Бутба сообщил о том, что в этом году ожидается приезд в Абхазию ведущих российских хирургов, занимающихся хирургией кистей рук, и отметил, что медицинский туризм - крайне перспективное направление для республики.
Министр поблагодарил гостей за помощь, которую они оказывают гражданам Абхазии. Те, в свою очередь, подчеркнули, что готовы продолжать плодотворное сотрудничество.