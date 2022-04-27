https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/premera-spektaklya-marquez-sny-odinochestva-sostoitsya-v-rusdrame-1038847577.html

Премьера спектакля "MARQUEZ. Сны одиночества" состоится в РУСДРАМе

Премьера спектакля "MARQUEZ. Сны одиночества" состоится в РУСДРАМе

Спектакль "MARQUEZ. Сны одиночества" приурочен сразу к нескольким датам: в 2022 году отмечается 95 лет со дня его рождения Габриэля Гарсиа Маркеса и 55 лет со... 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T16:45+0300

2022-04-27T16:45+0300

2022-04-27T16:45+0300

в абхазии

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СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Государственном Русском театре драмы имени Искандера 29 и 30 апреля состоится премьера спектакля "MARQUEZ. Сны одиночества" по мотивам романа Габриеля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества".По словам генерального директора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, репетиции спектакля начались больше года назад, но премьера откладывалась из-за пандемии.Но задача театра, заметил Хинтба, состоит немного в другом. Сейчас - то самое время, когда нужно задуматься, погрузиться в себя, нащупать основы существования. И спектакль по великому произведению Габриеля Гарсиа Маркеса дает такую возможность."Магический реализм, в котором творил Маркес, очень близок нашим писателям - Фазилю Искандеру, Дауру Зантария, Алексею Гогуа и другим. В этом смысле есть такое генетическое родство – Фолкнер, Маркес, абхазская литература – это все связано. Это, кстати, было одним из факторов, которые повлияли на выбор этого названия. Мне очень хочется связывать абхазскую культуру и литературу с мировым контекстом – это задача нашего театра", - заметил Хинтба.Режиссер постановки Мария Романова рассказала, что спектакль поделен на три части."Мы все связаны с этими темами, будь то ощущения нашей первой любви или каких-то наших чувственных переживаний, попыток не быть одному в этом мире. Потом, это то что связано с социальной сферой, кто я воздействую и как на меня воздействует все, что происходит вокруг. И точно также третья часть - это уход, тема смерти, и, мне кажется, я к этой теме отношусь философски. Смерти нет, это лишь переход в какое-то иное качество – это смена костюма", - подчеркнула она.Художник-постановщик спектакля Мария Филаретова сказала, что, впервые побывав в Абхазии, она ощутила, что попала в роман "Сто лет одиночества"."Это моя любимая книга, и то что я сейчас этим занимаюсь – невообразимое счастье. У нас сначала было совершенно другое решение, другой макет и каким-то волшебным образом все рассыпалось и стало происходить по независящим от меня причинам. Декорации появляются практически сами собой", - говорит она.Хореограф Анна Закусова заметила, что участие в постановке для нее большая удача и неожиданность."Я подключилась уже на финальной стадии. Обычно я работаю и создаю движения исходя из пластики артистов, в данном случае мы точно так же поступили. Было проделано много работы, спектакль действительно очень движенческий и танцевальный", - сказала Закусова.Художник по костюмам постановки Наташа Шпанова заметила, что ткань спектакля состоит из волшебства и чудес, которые происходят каждый день."Я отвечаю за эстетику костюмов, наши решения - не просто сплетение тканей, это символизм будней. Мы изготавливаем шляпы, перчатки, предметы, которые нужны", - сказала она и пояснила, что художники по костюмам создали более ста предметов для спектакля."MARQUEZ. Сны одиночества" - это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, глубокие и эффектные актёрские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, фарса и клоунады до эпоса и философской притчи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/takie-obstoyatelstva-o-spektakle-marquez-sny-odinochestva-v-rusdrame--ego-sozdateli--1038814357.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/bolshie-gastroli-teatra-volkova-nachnutsya-v-abkhazii-2-maya-1038661376.html

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