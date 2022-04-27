https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/putin-soglasilsya-privlech-oon-i-krasnyy-krest-k-evakuatsii-lyudey-s-azovstali-1038833055.html

Путин согласился привлечь ООН и Красный Крест к эвакуации людей с "Азовстали"

Путин согласился привлечь ООН и Красный Крест к эвакуации людей с "Азовстали"

По заявлению украинской стороны, помимо боевиков нацбатальона и иностранных наемников, на территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе... 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T08:48+0300

2022-04-27T08:48+0300

2022-04-27T08:48+0300

владимир путин

оон

россия

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1a/1038830132_0:11:3601:2037_1920x0_80_0_0_336178187fd5feaff52019ea6a374a34.jpg

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин согласился на сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и Международным Комитетом Красного Креста в эвакуации мирных жителей с территории завода "Азовсталь", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.Представитель добавил, что этот вопрос будет обсуждаться представителями Министерства обороны России и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Также Дюжаррик добавил, что в ходе встречи Владимира Путина и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша последний подтверди позицию ООН по украинскому вопросу. Собеседники обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей, в том числе из Мариуполя, ситуацию в котором Путин назвал "трагической и сложной". Владимир Путин провел встречу с Генсеком ООН 26 апреля. Глава государства уверил собеседника в том, что, несмотря на проведение спецоперации, Россия нацелена на решение вопроса дипломатическим путем, и переговоры с украинской стороной будут продолжаться, а также в том, что всем боевикам, находящимся на территории завода "Азовсталь", в случае сдачи в плен, будет сохранена жизнь и гарантировано обращение в соответствии с нормами гуманитарного права.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/vladimir-putin-vstretilsya-s-gensekom-oon-1038830338.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, оон, россия, украина, новости