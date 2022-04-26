https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/vladimir-putin-vstretilsya-s-gensekom-oon-1038830338.html

Владимир Путин встретился с Генсеком ООН

Владимир Путин встретился с Генсеком ООН

Главной темой обсуждения на встрече стала ситуация на Украине, которая, по заявлению российского президента, возникла после переворота в 2014 году, который... 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T21:31+0300

2022-04-26T21:31+0300

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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился в Москве с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем, сообщает РИА Новости.Глава государства проинформировал высокого гостя о намерении России достичь договоренностей с Украиной дипломатическим путем. По его словам, во время встречи сторон в Стамбуле удалось добиться серьезного прорыва, и от переговоров Россия не отказывается, хотя Киев настаивает изменении формата переговоров и на том, что вопросы должны решаться на встрече глав государств.В свою очередь, генсек ООН заявил о поддержке переговорного процесса между странами и выразил озабоченность гуманитарной ситуацией на УкраинеООН поддерживает диалог России и Украины, заявил Антониу Гутерреш. В частности, обсуждалась ситуация в Мариуполе и боевики украинского националистического батальона "Азов" (против бойцов этого полка в России расследуется уголовное дело - прим. ред), заблокированные на территории завода "Азовсталь". Владимир Путин заверил Гутерреша, что гуманитарные коридоры, которые Россия организует на Украине, работают, и только из Мариуполя по ним вышло более 100 тысяч человек. Возможность покинуть город касается и гражданских лиц, если они находятся на территории "Азовстали" - боевые действия там не ведутся.Россия не раз заявляла о готовности сохранить жизнь всем боевикам, сдавшимся в плен, и Владимир Путин предложил представителям ООН и МККК, в случае необходимости, посмотреть, как содержатся украинские военнопленные, которые находятся в хороших условиях. Также в ходе встречи российский президент заверил Гутерреша в том, что Россия как одна из стран-основоположников ООН и постоянный член Совета Безопасности всегда поддерживала эту универсальную организацию, поддерживая принципы, на которых она основана, и намереваясь поддерживать их в будущем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/rossiyskie-voyska-v-odnostoronnem-poryadke-prekraschayut-boevye-deystviya-u-azovstali-1038805849.html

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