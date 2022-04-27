https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/rossiya-priostanovila-postavki-gaza-v-polshu-i-bolgariyu-1038833403.html
Россия приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию
Россия приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию
Согласно указу президента России, с 1 апреля платежи за российский газ должны осуществляться в рублях. 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T09:32+0300
2022-04-27T09:32+0300
2022-04-27T10:05+0300
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. "Газпром" приостановил поставки российского газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой поставки в рублях, сообщает сайт газового концерна.В релизе указывается, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле в рублях, хотя все контрагенты, в том числе польские и болгарские, были своевременно проинформированы об изменении способа оплаты.Также "Газпром" заявил, что в случае несанкционированного отбора российского газа, направляющегося через Польшу и Болгарию в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.После начала специальной военной операции на Украине ряд западных стран ввел жесткие антироссийские санкции. В свою очередь, Россия ввела ответные ограничения, касающиеся поставок продовольствия и энергоносителей.Президент России 23 марта заявил о том, что поставки газа в недружественные страны будут осуществляться за рублевый расчет, чтобы избежать использования долларов и евро. Отказ оплачивать газ в рублях с 1 апреля Россия будет рассматривать как отказ от исполнения обязательств по газовым контрактам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/krakh-ekonomiki-rost-tsen-bezrabotitsa-chto-zhdet-evropu-bez-rossiyskikh-energoresursov-1038810781.html
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газ, россия, польша, болгария, новости
Россия приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию
09:32 27.04.2022 (обновлено: 10:05 27.04.2022)
Согласно указу президента России, с 1 апреля платежи за российский газ должны осуществляться в рублях.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik.
"Газпром" приостановил поставки российского газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой поставки в рублях, сообщает
сайт газового концерна.
В релизе указывается, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле в рублях, хотя все контрагенты, в том числе польские и болгарские, были своевременно проинформированы об изменении способа оплаты.
"В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным Указом (президента России - прим.ред)", - говорится в сообщении.
Также "Газпром" заявил, что в случае несанкционированного отбора российского газа, направляющегося через Польшу и Болгарию в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.
После начала специальной военной операции на Украине ряд западных стран ввел жесткие антироссийские санкции. В свою очередь, Россия ввела ответные ограничения
, касающиеся поставок продовольствия и энергоносителей.
Президент России 23 марта заявил о том, что поставки газа в недружественные страны
будут осуществляться за рублевый расчет, чтобы избежать использования долларов и евро. Отказ оплачивать газ в рублях с 1 апреля Россия будет рассматривать как отказ от исполнения обязательств по газовым контрактам.