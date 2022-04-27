https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/rossiya-priostanovila-postavki-gaza-v-polshu-i-bolgariyu-1038833403.html

Россия приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию

Россия приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию

Согласно указу президента России, с 1 апреля платежи за российский газ должны осуществляться в рублях. 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T09:32+0300

2022-04-27T09:32+0300

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. "Газпром" приостановил поставки российского газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой поставки в рублях, сообщает сайт газового концерна.В релизе указывается, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле в рублях, хотя все контрагенты, в том числе польские и болгарские, были своевременно проинформированы об изменении способа оплаты.Также "Газпром" заявил, что в случае несанкционированного отбора российского газа, направляющегося через Польшу и Болгарию в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.После начала специальной военной операции на Украине ряд западных стран ввел жесткие антироссийские санкции. В свою очередь, Россия ввела ответные ограничения, касающиеся поставок продовольствия и энергоносителей.Президент России 23 марта заявил о том, что поставки газа в недружественные страны будут осуществляться за рублевый расчет, чтобы избежать использования долларов и евро. Отказ оплачивать газ в рублях с 1 апреля Россия будет рассматривать как отказ от исполнения обязательств по газовым контрактам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/krakh-ekonomiki-rost-tsen-bezrabotitsa-chto-zhdet-evropu-bez-rossiyskikh-energoresursov-1038810781.html

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