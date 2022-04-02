https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/evropa-nachala-stavit-nad-soboy-gazovo-rublevyy-eksperiment-1038446367.html

Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент

Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент

С 1 апреля начал работу новый механизм оплаты поставок российского газа в недружественные страны. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T13:10+0300

2022-04-02T13:10+0300

2022-04-02T13:10+0300

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Этот способ обеспечивает защиту валютных поступлений, имеет несколько других преимуществ, но при этом первичный платеж покупатели все равно будут производить в евро, после чего российский банк осуществляет обменную операцию и далее рассчитывается с продавцом газа в рублях. То есть механизм сделан очень комфортным для покупателей. Но реакция импортеров пока неоднозначная, даже эти небольшие предложенные изменения встретили противодействие. В любом случае первые расчеты будут осуществляться во второй половине апреля, и к тому времени станет понятно, готовы ли импортеры перейти на новую схему, пишет Александр Собко для РИА Новости. К слову сказать, почему-то некоторые российские наблюдатели ожидали, что уже 1 апреля в случае отказа от изменившейся формы оплаты "вентиль" будет перекрыт. Но этого никак не могло произойти, ведь к началу месяца только сформированы предложения, и в любом случае у контрагентов должно быть время для решения организационных вопросов, даже если исходить из того, что они спокойно примут новые условия.Что же может происходить в случае временного прекращения поставок для всего Евросоюза? Считается, что первый кандидат на отключение — это промышленность, которая забирает, к примеру в случае Германии, около трети общего потребления газа. Но остановка производства — это очень резкий ход с понятными экономическими последствиями вплоть до новой рецессии. Однако есть еще одна возможность для временного сокращения потребления газа — это пауза в закачке в подземные хранилища (ПХГ). Кстати, и сейчас в европейских остался приличный объем: примерно 29 миллиардов кубометров.Нужно сказать, что Европа вступает в период новых расчетов по газу, наверное, в самый удачный для себя момент. Ровно в середине апреля традиционно заканчивается отопительный сезон. Строго говоря, на фоне теплой погоды в последней декаде марта запасы в европейских хранилищах даже досрочно подросли, но сейчас в регион пришел холодный фронт. Это, вероятно, заставит вернуться к использованию газа из хранилищ примерно до традиционного времени окончания сезона отбора. Обычно закачка газа в ПХГ начинается сразу же после отбора, то есть отопительного периода. Но в теории его можно и отложить.Сейчас Россия поставляет в ЕС несколько меньше обычного: примерно 360 миллионов кубометров в сутки — и где-то столько же поступает ежесуточно в хранилища в разгар сезона закачки. Можно посчитать и по-другому. В этом году Евросоюз должен закачать в районе 70-75 миллиардов кубометров, период закачки продолжается ровно полгода: с середины апреля по середину октября, то есть 70 миллиардов приблизительно и соответствуют половине годовых поставок России. Это все, конечно, прикидочные оценки, но для данных обстоятельств вполне подходящие.Безусловно, главное, что дальше. Понятно: не закачивать газ вообще — это катастрофа. Стало быть, нужно это сделать позже и в оперативном режиме. Скажем, если останется три месяца вместо шести, то и темпы должны быть в два раза выше. Если говорить о предельной мощности ПХГ на закачку по скорости, то она действительно в два-три раза выше, чем обычно используемая. То есть отгружать в ПХГ можно больше миллиарда кубометров в день, хотя "в базе" закачивают 400 миллионов. Примерно так, кстати, много лет назад поступала Украина (когда еще приобретала газ у "Газпрома"): торговались до последнего, а потом оперативно закачивался нужный объем. Но ей было проще: мощная труба поступала непосредственно на ее территорию. Европе же для такого подхода должен быть увеличен и суточный объем транзита.Следовательно, вместо 400 миллионов ежесуточного экспорта нужно будет найти транзитные мощности на 800! Это эквивалент 300 миллиардов кубометров годового экспорта. Сейчас достичь такого уровня можно только в теории с помощью украинского направления, хотя непонятно, сколько там осталось реальных транзитных мощностей.Но это самый критичный вариант, если импорт прекратится на три месяца. Относительно безболезненно Европа может остановить импорт, скажем на месяц. И за это время с ней ничего не случится. Правда, потом нужно будет компенсировать закачку в хранилища. Для чего, кстати, возможно, придется запустить "Северный поток — 2", ведь наращивать объем экспорта через Украину свыше обязательных контрактных объемов "Газпром" не захочет.Эта проблема не нова и подробно обсуждалась ранее в контексте возможного "нефтерубля". До тех пор, пока само ценообразование остается в валюте, продажи за рубли при любых схемах будут отчасти формальностью. Но на газовом рынке ЕС у России большее влияние, чем на глобальном нефтяном. И сейчас появляется неплохой шанс создать именно систему ценообразования на газ за рубли. Ведь основное уже сделано. Напомним, что у "Газпрома" есть своя электронная торговая платформа (ЭТП), где он ранее реализовал часть газа в Европу, в большинстве случаев с расчетами в евро. Однажды, еще в марте 2019 года, "Газпром экспорт" уже проводил пробную продажу газа с поставкой в Германию за рубли по цене, в них же установленной. Но с тех пор этот механизм не использовался. А последние полгода продажи на ЭТП прекратились в рамках тактики по их уменьшению в ЕС, иначе не получилось бы сократить поставки. Ведь продажи по ЭТП идут в дополнение к поставкам по долгосрочным контрактам.Однако в этом году у компании истекают долгосрочные контракты на 15 миллиардов кубометров в год. В первую очередь это договор с Польшей на десять миллиардов, который точно не будет перезаключен. Да, Варшава планирует использовать другой газ, но в рамках перераспределения добычи с европейского рынка, поэтому ее отказ от российского газа не повлияет на суммарный его спрос. Так или иначе, какие-то объемы могут быть выставлены на ЭТП с ценой в рублях. Только тогда начнет создаваться уже независимое рублевое ценообразование на газ. И платить придется непосредственно в рублях.Тем более что сейчас у "Газпрома" есть все возможности для импровизации. Ведь цены на газ в Европе уже очень высоки, даже началось разрушение спроса со стороны промышленности. Если же "Газпром" будет предлагать газ на своей торговой площадке в рублях со скидкой, то компания сможет одновременно и сохранить спрос на свой товар, и, вероятно, найдет готовых поступиться европейскими принципами, но купить энергоноситель дешевле остальных.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/kabakov-o-vliyanii-rublevykh-platezhey-za-gaz-i-snizheniya-kursa-valyut-na-prostogo-potrebitelya--1038399153.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/zubets-ob-otkaze-evropy-platit-za-gaz-v-rublyakh-ikh-ozhidayut-bolshie-problemy-1038402295.html

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колумнисты, мнение, европа, украина, россия, газ, санкции, экономика