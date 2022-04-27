https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/ukrainskie-drony-byli-zamecheny-v-pridnestrove-1038840906.html

Украинские дроны были замечены в Приднестровье

Украинские дроны были замечены в Приднестровье

В течение нескольких дней на территории Приднестровья произошли несколько взрывов - были повреждены две станции радиотелецентра и обстреляно здание... 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T12:50+0300

2022-04-27T12:50+0300

2022-04-27T12:50+0300

приднестровская молдавская республика

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. В ночь с 26 на 27 апреля в небе над селом Колбасна Рыбницого района в Приднестровской Молдавской республики были замечены несколько дронов. Об этом сообщает Sputnik Молдова.Также сообщается, что утром, в 8:45, с украинской стороны в направлении Колбасны были произведены выстрелы. На территории села Колбасна находятся склады вооружений и боеприпасов, созданные в 1940-х годах при СССР. Сейчас в арсенале хранится более 20 тысяч тонн артиллерийских боеприпасов, боеприпасов для пехоты, другого военного оборудования. По мнению экспертов, этого хватит на десятилетия войны, а в случае детонации сила взрыва будет сопоставима с ядерными бомбами, сброшенными на Хиросиму и Нагасаки.Ранее в Приднестровье произошло несколько взрывов – пострадало здание Министерства госбезопасности в столице и радиотелецентр в поселке Маяк. Власти республики ввели на ее территории "красный" уровень террористической угрозы и перевели силовые структуры в усиленный режим несения службы. Также в республике были отменены массовые мероприятия, в том числе и в честь Дня Победы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/predstavitel-abkhazii-v-pmr-rasskazal-o-situatsii-v-pridnestrove-posle-teraktov-1038828541.html

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