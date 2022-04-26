https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/predstavitel-abkhazii-v-pmr-rasskazal-o-situatsii-v-pridnestrove-posle-teraktov-1038828541.html
Представитель Абхазии в ПМР рассказал о ситуации в Приднестровье после терактов
Представитель Абхазии в ПМР рассказал о ситуации в Приднестровье после терактов
Два взрыва прогремели в поселке Маяк Приднестровской Молдавской республики во вторник 26 апреля. 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T20:30+0300
2022-04-26T20:30+0300
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Полномочный представитель Абхазии в Приднестровской Молдавской республике Александр Ватаман в интервью радио Sputnik рассказал о ситуации в Приднестровье.В Приднестровской Молдавской республике вводится усиленный режим несения службы силовыми структурами, на въездах в города устанавливаются блокпосты, которые днем будут выборочно проверять въезжающие автомобили, а в ночное время проверять все машины."Будет носить уведомительный характер въезд аккредитованных в соседней Молдове сотрудников посольств, дипломатических миссий, будет ряд других мер, которые направлены на обеспечение безопасности граждан. Еще одна важная деталь – это зона безопасности и работа службы миротворческих сил. В этой области следует отметить, что миротворческие силы несут службу в штатном режиме и ситуация находится под контролем", - рассказал Александр Ватаман.Взрывы на территории Приднестровской Молдавской республики не добавили спокойствия среди населения, но ситуация не выходит на паническое восприятие, заметил он."Вчера был взрыв в министерстве госбезопасности, это здание находится очень близко от жилых домов, взрывной волной были выбиты стекла в жилых домах, особенно в первых и вторых этажах. Конечно же, такие события вызывают определенную тревогу среди населения, учитывая, что в СМИ появляются разные сценарии развития событий, состояние у них неспокойное", - сказал представитель Абхазии в ПМР.Ранним утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва. В результате из строя были выведены две самые мощные антенны радиоцентра – мегаваттная и полумегаваттная. Обе транслировали российские радиостанции.Накануне, 25 апреля, в столице ПМР Тирасполе здание Министерства госбезопасности было обстреляно из ручных противотанковых гранатометов. Из-за ситуации в Приднестровье президент Молдавии Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/dva-vzryva-progremeli-v-pridnestrove-1038816805.html
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приднестровская молдавская республика, новости, в мире
Представитель Абхазии в ПМР рассказал о ситуации в Приднестровье после терактов
Два взрыва прогремели в поселке Маяк Приднестровской Молдавской республики во вторник 26 апреля.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik.
Полномочный представитель Абхазии в Приднестровской Молдавской республике Александр Ватаман в интервью радио Sputnik
рассказал о ситуации в Приднестровье.
"Ни у кого не вызывает сомнения, что это террористические акты, которые направлены на дестабилизацию обстановки. Сегодня состоялось заседание Совета безопасности ПМР. По итогам работы заседания принято решение о введении в Приднестровье "красного уровня" террористической опасности. В связи с этим будет проводиться ряд дополнительных мер по обеспечению безопасности граждан и в целом Приднестровья", - подчеркнул он.
В Приднестровской Молдавской республике вводится усиленный режим несения службы
силовыми структурами, на въездах в города устанавливаются блокпосты, которые днем будут выборочно проверять въезжающие автомобили, а в ночное время проверять все машины.
"Будет носить уведомительный характер въезд аккредитованных в соседней Молдове сотрудников посольств, дипломатических миссий, будет ряд других мер, которые направлены на обеспечение безопасности граждан. Еще одна важная деталь – это зона безопасности и работа службы миротворческих сил. В этой области следует отметить, что миротворческие силы несут службу в штатном режиме и ситуация находится под контролем", - рассказал Александр Ватаман.
Взрывы на территории Приднестровской Молдавской республики не добавили спокойствия среди населения, но ситуация не выходит на паническое восприятие, заметил он.
"Вчера был взрыв в министерстве госбезопасности
, это здание находится очень близко от жилых домов, взрывной волной были выбиты стекла в жилых домах, особенно в первых и вторых этажах. Конечно же, такие события вызывают определенную тревогу среди населения, учитывая, что в СМИ появляются разные сценарии развития событий, состояние у них неспокойное", - сказал представитель Абхазии в ПМР.
Ранним утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва. В результате из строя были выведены две самые мощные антенны радиоцентра – мегаваттная и полумегаваттная. Обе транслировали российские радиостанции.
Накануне, 25 апреля, в столице ПМР Тирасполе здание Министерства госбезопасности было обстреляно из ручных противотанковых гранатометов. Из-за ситуации в Приднестровье президент Молдавии Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности.