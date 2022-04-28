https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/anglosaksy-otkryli-vtoroy-front-protiv-kitaya-1038860359.html

Англосаксы открыли второй фронт против Китая

Англосаксы открыли второй фронт против Китая

США вполне могут пойти на военную операцию, но не там, где от них требуют, не на Украине против России, пишет Петр Акопов для РИА Новости. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T13:01+0300

2022-04-28T13:01+0300

2022-04-28T13:01+0300

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США вполне могут пойти на военную операцию, но не там, где от них требуют, не на Украине против России, пишет Петр Акопов для РИА Новости. Америка практически открыто угрожает военным вторжением одной из самых маленьких стран мира — Соломоновым островам. Это государство в Океании хотя и маленькое (всего 700 тысяч населения и тысяча островов), и молодое (44 года независимости), но занимает очень важное место и на карте Тихоокеанского региона, и в американской истории.Ведь первая большая победа над японцами в ходе Второй мировой войны была одержана именно здесь — во время битвы за Гуадалканал. В феврале 1943-го эвакуация японцев (захвативших весной 1942-го этот принадлежавший англичанам остров) вернула американцам инициативу и считается ими чуть ли не переломным моментом в войне на Тихом океане. Была снята угроза вторжения Японии в Австралию — последнее крупное государство региона, не занятое империей. И что, сейчас Соломоновы острова снова под угрозой?Да, причем ее даже сравнивают с фашистской: министр обороны Австралии Питер Даттон заявил на днях, что растущие амбиции сегодняшнего Китая похожи на амбиции гитлеровской Германии в 1930-х. Вот так вот… А вы думали, что только в адрес России англосаксы сейчас кричат: "Гитлер, Гитлер"? Нет, все по законам жанра, у европейского Гитлера должен быть азиатский партнер. И нет ничего удивительного, что им объявляют Китай.И хотя в Пекине уже назвали "омерзительные" и "безумные заявления" Даттона пропагандой войны и клеветой на Китай, сделанной в корыстных политических целях (намек на предстоящие в мае в Австралии парламентские выборы), все гораздо серьезнее: демонизация Китая, как и России, это осознанная политика англосаксов. Китай уже давно обвиняют не только в авторитаризме, но и в геноциде (уйгуров в Синьцзяне — и неважно, что борьбу с террористами выдают за этнические чистки), и в планах внешней экспансии, то есть в том, что он является угрозой соседям и миру в целом. Нет доказательств? Не имеет значения, главное, все время повторить об "угрозе" — китайской (точно так же, как и русской).В этом смысле история с Соломоновыми островами очень показательна. Англосаксы подняли шум насчет китайских планов по созданию военно-морской базы на островах, а что на самом деле?А на самом деле еще в марте появился проект соглашения о безопасности между двумя государствами. Причем не на высшем уровне, а на уровне полицейских ведомств. Тут важно напомнить, что совсем недавно между КНР и Соломоновыми островами не было вообще никаких отношений: островное государство было одной из последних некарликовых стран мира, признававших Тайвань. Два с половиной года назад, осенью 2019-го, правительство Соломонов наконец-то признало КНР, что неудивительно, настолько выгодными для бедной страны могут быть нормальные связи с крупнейшей экономикой мира. Но уже тогда этот шаг вызвал недовольство англосаксов: и США, и Австралии. Понятно, что они просто не хотят пускать Китай в Океанию, которую рассматривают как свою сферу влияния и поле для сдерживания Пекина. Но не имея финансовых и торговых рычагов для подобного сдерживания, начинают просто раскачивать ситуацию на местах: те же Соломоновы острова попытались просто развалить.Штаты сделали ставку на власти самого многонаселенного из островов — Малаиты. Те заявили о своем несогласии с признанием КНР и даже провели референдум о независимости. В чем причина обострения сепаратизма (кроме извечных для Соломонов межостровных противоречий)? Происки англосаксов, дававших деньги (пусть и тайваньские) и объяснявших, как плохо будет при китайцах. Осенью прошлого года в столице Хониаре даже прошли антиправительственные волнения (с участием приехавших малаитцев), закончившиеся беспорядками, попыткой штурма парламента и погромами в китайском квартале. И что, в итоге Китай ввел войска?Да нет, их ввела Австралия (и уже не первый раз), у нее как раз есть договор об обороне и безопасности с Соломонами. Нравится властям островов такая зависимость от англосаксов (не только Австралии, но и Британии с США)? Конечно, нет — они понимают, что те легко могут развалить их страну. Поэтому решение о заключении соглашения с КНР вполне оправданно с точки зрения заботы об укреплении довольно шаткого национального суверенитета.Но может быть, Пекин хочет воспользоваться слабостью Соломонов и прибрать их к рукам, сделать там военно-морскую базу — ведь именно этим пугают себя и других австралийцы?Девятнадцатого апреля китайцы заявили, что соглашение с островами уже подписано. Однако в нем говорится о сотрудничестве в сфере защиты жизни и имущества граждан, о том, что КНР имеет право направить силы полиции и военный персонал "для оказания помощи в поддержании общественного порядка". Есть и пункт о возможности допуска китайских кораблей в порты страны "в соответствии со своими потребностями и с согласия Соломоновых островов", и именно это англосаксы пытаются выдать за первый шаг к созданию военно-морской базы.В Австралии началась истерика — китайцы в 2000 километров от нас! — а американцы отправили в Хониару межведомственную делегацию (за 12 тысяч километров от берегов США). И хотя премьер-министр Согаваре заверил янки, что никакой китайской военной базы не будет, Штаты не успокоились.Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, встречавшийся с Согаваре, заявил, что "соглашение имеет потенциальные последствия для региональной безопасности не только нашей, но и союзников и партнеров по всему региону”:Когда Критенбрика спросили, исключает ли он в перспективе вероятность боевых операций Штатов в случае создания китайской военно-морской базы, он прямо заявил: не исключает, "что США предпримут военные действия против Соломоновых островов”.То есть что получается? Хотя у Штатов есть десятки баз по всему китайскому побережью от Южной Кореи и Японии до Сингапура, все последние годы они усиливают давление на Поднебесную в Тихоокеанском регионе. Созданный ими в прошлом году вместе с Великобританией и Австралией AUKUS, по сути, является военным блоком. У Китая нет ни одной базы в этом регионе, но, естественно, он хочет обеспечить хотя бы возможность для захода своего ВМФ в чужие порты. Но даже это англосаксы объявляют агрессией и угрозой себе и своим союзникам — со всеми вытекающими отсюда последствиями. В том числе и для независимых государств, имеющих наглость отстаивать свое право принимать самостоятельные решения.Так что эта история не о далеких Соломоновых островах (кстати, они входят в число пяти стран мира, не имеющих дипотношений с Россией). Это история о реальном отношении англосаксов к чужому суверенитету. При этом "угрозой миру и демократии" они будут и дальше изображать Китай и Россию.Но нам не привыкать, мы прекрасно понимаем, с кем имеем дело.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/ssha-zayavili-chto-ne-gotovy-k-voennoy-konfrontatsii-s-rossiey-1038779694.html

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

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мнение, колумнисты, в мире, россия, сша, китай