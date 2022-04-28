Подведены итоги первого национального конкурса абхазских вин
19:10 28.04.2022 (обновлено: 20:52 28.04.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Финал конкурса виноделов
© Sputnik / Леон Адлейба
СУХУМ, 28 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. В Сухуме на площадке "Гума" подвели итоги первого национального конкурса абхазских вин.
Всего организаторы отобрали в районах Абхазии 100 образцов продукции, в результате лабораторных исследований были отсеяны 62 из них. Дегустационная комиссия отбирала победителей из 38 оставшихся образцов.
Конкурс был разделен на несколько номинаций: белые вина, красные вина, "Изабелла", спецприз Министерства сельского хозяйства, спецприз семьи Ачба, спецприз за лучшее полусладкое вино.
Среди белых вин третье место занял винодел Хаджарат Квициния, второе - Денис Амичба и первое - Нугзар Ашуба.
Среди красных вин третье место присудили Адамыру Ахба, второе - Нугзару Ашуба и первое - Сергею Гадлия.
В номинации "Лучшая Изабелла" третье место занял Саид Ладария, второе - Михаил Лакоба, первое - Нугзар Ашуба, который стал рекордсменом конкурса.
© Sputnik / Леон Адлейба Финал конкурса виноделов
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© Sputnik / Леон Адлейба
Финал конкурса виноделов
© Sputnik / Леон Адлейба Финал конкурса виноделов
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© Sputnik / Леон Адлейба
Финал конкурса виноделов
© Sputnik / Леон Адлейба Финал конкурса виноделов
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© Sputnik / Леон Адлейба
Финал конкурса виноделов
© Sputnik / Леон Адлейба Финал конкурса виноделов
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© Sputnik / Леон Адлейба
Финал конкурса виноделов
© Sputnik / Леон Адлейба Финал конкурса виноделов
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© Sputnik / Леон Адлейба
Финал конкурса виноделов
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© Sputnik / Леон Адлейба
Финал конкурса виноделов
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© Sputnik / Леон Адлейба
Финал конкурса виноделов
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© Sputnik / Леон Адлейба
Финал конкурса виноделов
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© Sputnik / Леон Адлейба
Финал конкурса виноделов
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© Sputnik / Леон Адлейба
Финал конкурса виноделов
"Я конечно не профессиональный винодел. Это пенсионное хобби, давно этим занимаюсь. Это парламентарии меня научили, это была отдушина для себя. Меня втянула в это дело великая семья Ачба. Стараюсь, делать свое дело чисто", - признался Нугзар Ашуба.
Он добавил, что дружил с отцом Николая Ачба, а ныне близко общается с виноделами Валерием Авидзба, Саидом Ачба, Алхасом Аргун.
"Я у младших учусь, потому что они профессионалы", - подчеркнул Ашуба.
При этом, он отметил, что в Абхазии до сих пор не принят закон о виноградарстве. По его мнению, наличие правил игры на государственном уровне дало бы большой стимул виноделам. Ашуба изъявил готовность работать над подготовкой текста закона.
© Sputnik / Леон Адлейба Финал конкурса виноделов
Финал конкурса виноделов
© Sputnik / Леон Адлейба
Специальный приз Минсельхоза присвоили виноделу Хаджарату Квициния. А вот приз семьи Ачба достался Алику Ахба.
Самый главный приз конкурса, гран-при, получил молодой винодел Саид Званбая, который в этой отрасли всего пять лет.
"Я не являюсь потомственным виноделом. Это мой дебют. Видимо, я не имел право на ошибку. Я пять лет этим занимаюсь. Но пять лет - совсем мало для винодела. На конкурсе было представлено вино рислинг. Вино белое вкусненькое. Замечательный конкурс, очень полезный. Винная культура в Абхазии издревле, ее нужно поддерживать. Такого уровня мероприятия позволят нам выходить на новый уровень", - подчеркнул он.
Обладатель гран-при получил один миллион рублей, остальные победители также были награждены денежными призами.
Организатор Николай Ачба отметил, что идея конкурса родилась давно, однако он не сразу решился провести ее - сомневался будет ли достаточное количество участников.
"Нам хотелось поделиться друг с другом знаниями по виноделию и виноградарству, кому-то рассказать о новых методах, новых знаниях в этой отрасли, потому что ничего не стоит на месте, виноделие во всем мире за последние 30-40 лет сделало огромный скачок, и нельзя оставаться на позициях наших старых, исторических знаний. Нужно двигаться вперед", - сказал Ачба.
© Sputnik / Леон Адлейба Финал конкурса виноделов
Финал конкурса виноделов
© Sputnik / Леон Адлейба
Конкурс носит имя известного винодела, основоположника промышленного виноделия в Абхазии Николая Батовича Ачба.