https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/podvedeny-itogi-pervogo-natsionalnogo-konkursa-abkhazskikh-vin-1038870917.html

Подведены итоги первого национального конкурса абхазских вин

Подведены итоги первого национального конкурса абхазских вин

СУХУМ, 28 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. В Сухуме на площадке "Гума" подвели итоги первого национального конкурса абхазских вин. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T19:10+0300

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2022-04-28T20:52+0300

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СУХУМ, 28 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. В Сухуме на площадке "Гума" подвели итоги первого национального конкурса абхазских вин.Всего организаторы отобрали в районах Абхазии 100 образцов продукции, в результате лабораторных исследований были отсеяны 62 из них. Дегустационная комиссия отбирала победителей из 38 оставшихся образцов.Конкурс был разделен на несколько номинаций: белые вина, красные вина, "Изабелла", спецприз Министерства сельского хозяйства, спецприз семьи Ачба, спецприз за лучшее полусладкое вино.Он добавил, что дружил с отцом Николая Ачба, а ныне близко общается с виноделами Валерием Авидзба, Саидом Ачба, Алхасом Аргун. "Я у младших учусь, потому что они профессионалы", - подчеркнул Ашуба. При этом, он отметил, что в Абхазии до сих пор не принят закон о виноградарстве. По его мнению, наличие правил игры на государственном уровне дало бы большой стимул виноделам. Ашуба изъявил готовность работать над подготовкой текста закона.Специальный приз Минсельхоза присвоили виноделу Хаджарату Квициния. А вот приз семьи Ачба достался Алику Ахба.Самый главный приз конкурса, гран-при, получил молодой винодел Саид Званбая, который в этой отрасли всего пять лет.Обладатель гран-при получил один миллион рублей, остальные победители также были награждены денежными призами.Организатор Николай Ачба отметил, что идея конкурса родилась давно, однако он не сразу решился провести ее - сомневался будет ли достаточное количество участников."Нам хотелось поделиться друг с другом знаниями по виноделию и виноградарству, кому-то рассказать о новых методах, новых знаниях в этой отрасли, потому что ничего не стоит на месте, виноделие во всем мире за последние 30-40 лет сделало огромный скачок, и нельзя оставаться на позициях наших старых, исторических знаний. Нужно двигаться вперед", - сказал Ачба.Конкурс носит имя известного винодела, основоположника промышленного виноделия в Абхазии Николая Батовича Ачба.

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вино, виноделие, сухум, новости, конкурсы, дегустация, культура