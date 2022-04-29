https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/minkult-provedet-subbotnik-v-zdanii-zabroshennoy-kartinnoy-galerei-v-sukhume-1038875476.html

Минкульт проведет субботник в здании заброшенной картинной галереи в Сухуме

Минкульт проведет субботник в здании заброшенной картинной галереи в Сухуме

Мероприятие пройдет в эту субботу, 30 апреля, в нем могут поучаствовать все желающие. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T08:45+0300

2022-04-29T08:45+0300

2022-04-29T09:02+0300

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Министерство культуры Абхазии объявило о проведении субботника в недостроенном здании Национальной картинной галереи на улице Пушкина в Сухуме.Ведомство обратилось к жителям столицы и творческим коллективам с просьбой поддержать инициативу.Участникам мероприятия нужно собраться в 9:30, в субботу 30 апреля. Организаторы просят по возможности приходить с инвентарем.В 1999 году кирпичное здание на улице Пушкина было выделено Союзу художников Абхазии для Национальной картинной галереи. Однако с тех пор переехать в новый дом картины так и не смогли, здание не было достроено и на протяжении более 20 лет постепенно зарастало.Минувшей осенью художники решили взять дело в свои руки и напомнить о заброшенной галерее в очередной раз, проведя в нем выставку картин. При этом, директор Государственной картинной галереи Абхазии Сурам Сакания еще пять лет назад отмечал, что и это здание слишком маленькое для хранения произведений искусства, так как фонд картинной галереи за послевоенный период значительно увеличился.Таким образом, уже многие годы более четырех тысяч работ известных в Абхазии и за рубежом художников хранятся в небольшом помещении, в котором нет даже элементарных условий. Среди них картины таких абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/zabroshennoe-iskusstvo-natsionalnaya-kartinnaya-galereya-abkhazii--1035916548.html

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