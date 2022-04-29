https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/opublikovan-grafik-raboty-tamozhennogo-posta-adler-v-mayskie-prazdniki-1038889831.html

Опубликован график работы таможенного поста "Адлер" в майские праздники

Опубликован график работы таможенного поста "Адлер" в майские праздники

Южное таможенное управление опубликовало график работы таможенных постов в регионе своей деятельности в период майских праздников. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T14:54+0300

2022-04-29T14:54+0300

2022-04-29T14:57+0300

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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Таможенный пост МАПП "Адлер" будет работать круглосуточно с 1 по 10 мая, сообщается на сайте Южного таможенного управления.Ежесуточно абхазо-российскую границу пересекают около 10 тысяч автомобилей и 55 тысяч человек, тогда как пункт пропуска рассчитан на 1,5 тысячи транспортных средств и 28 тысяч физических лиц в сутки. В пик сезона автомобильный поток превышает существующую пропускную мощность МАПП "Адлер" в пять-шесть раз, а пассажиропоток – в два раза. В связи с этим автомобильный пункт пропуска "Адлер" на границе России с Абхазией планируют реконструировать, проектно-изыскательские работы начнут уже в этом году, завершение строительно-монтажных работ намечено на 2025 год.Модернизация погранперехода, по данным ФГКУ "Росграснтрой", позволит увеличить его проектную пропускную способность до 11,5 тысячи транспортных средств и до 68 тысяч человек в сутки.Вопрос упрощения режима пересечения абхазо-российской границы обсуждался 22 марта В Госдуме России в рамках заседания рабочей группы на тему "Укрепление политических и экономических связей между Абхазией и Россией" с участием главы МИД Абхазии Иналом Ардзинба и представителей различных фракций ГД РФ.Очень важно, чтобы российские граждане могли пересекать границу спокойно и в более активном режиме, этот вопрос сегодня приобретает особую актуальность в связи со складывающейся международной обстановкой, отмечал Ардзинба. Ранее вопрос расширения пропускной способности погранперехода на Псоу поднимался в ноябре 2020 года в ходе встречи президентов Абхазии и России Аслана Бжания и Владимира Путина в Сочи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/glava-mid-budet-sozdana-komissiya-po-obsuzhdeniyu-voprosov-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniy-1038252829.html

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