https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/rabotniki-abkhazskogo-radio-udostoilis-zvaniya-zasluzhennykh-zhurnalistov-1038895896.html

Работники Абхазского радио удостоились звания заслуженных журналистов

Работники Абхазского радио удостоились звания заслуженных журналистов

Приказ о присвоении почетных званий журналистам зачитал советник президента по культуре Нугзар Логуа на концерте в честь 90-летия Абхазского радио в пятницу. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T19:35+0300

2022-04-29T19:35+0300

2022-04-29T19:35+0300

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил звание "Заслуженный журналист республики Абхазия" сотрудникам Абхазского радио Мадине Хагба, Оксане Трапш и Каме Адлейба 29 апреля.Звание было присвоено за заслуги в области журналистики и вклад в развитие национального радиовещания.Помимо деятельности на Абхазском радио, Мадина Хагба с 2021 года работает выпускающим редактором абхазской версии портала Sputnik Абхазия, Оксана Трапш с 2017 года - выпускающим редактором радио Sputnik.На концерте в честь 90-летия Абхазского радио были также присвоены почетные звания "Заслуженный работник культуры Абхазии". Этого звания за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие абхазского радио удостоились Руфина Анкваб, Мурман Ахуба, Елена Бычкова, Реваз Ломия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/puteshestvie-vo-vremeni-vystavka-k-yubileyu-abkhazskogo-radio-otkrylas-v-sukhume-1038866789.html

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