Работники Абхазского радио удостоились звания заслуженных журналистов

СУХУМ, 29 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил звание "Заслуженный журналист республики Абхазия" сотрудникам Абхазского радио Мадине Хагба, Оксане Трапш и Каме Адлейба 29 апреля.Звание было присвоено за заслуги в области журналистики и вклад в развитие национального радиовещания.Помимо деятельности на Абхазском радио, Мадина Хагба с 2021 года работает выпускающим редактором абхазской версии портала Sputnik Абхазия, Оксана Трапш с 2017 года - выпускающим редактором радио Sputnik.На концерте в честь 90-летия Абхазского радио были также присвоены почетные звания "Заслуженный работник культуры Абхазии". Этого звания за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие абхазского радио удостоились Руфина Анкваб, Мурман Ахуба, Елена Бычкова, Реваз Ломия.
Помимо деятельности на Абхазском радио, Мадина Хагба с 2021 года работает выпускающим редактором абхазской версии портала Sputnik Абхазия, Оксана Трапш с 2017 года - выпускающим редактором радио Sputnik.
На концерте в честь 90-летия Абхазского радио были также присвоены почетные звания "Заслуженный работник культуры Абхазии". Этого звания за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие абхазского радио удостоились Руфина Анкваб, Мурман Ахуба, Елена Бычкова, Реваз Ломия.