Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/rabotniki-abkhazskogo-radio-udostoilis-zvaniya-zasluzhennykh-zhurnalistov-1038895896.html
Работники Абхазского радио удостоились звания заслуженных журналистов
Работники Абхазского радио удостоились звания заслуженных журналистов
Приказ о присвоении почетных званий журналистам зачитал советник президента по культуре Нугзар Логуа на концерте в честь 90-летия Абхазского радио в пятницу. 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T19:35+0300
2022-04-29T19:35+0300
в абхазии
абхазское радио
новости
звания
журналисты
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1d/1038896030_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dca4d02f4ce53b2d02ff3907463bf99e.jpg
СУХУМ, 29 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил звание "Заслуженный журналист республики Абхазия" сотрудникам Абхазского радио Мадине Хагба, Оксане Трапш и Каме Адлейба 29 апреля.Звание было присвоено за заслуги в области журналистики и вклад в развитие национального радиовещания.Помимо деятельности на Абхазском радио, Мадина Хагба с 2021 года работает выпускающим редактором абхазской версии портала Sputnik Абхазия, Оксана Трапш с 2017 года - выпускающим редактором радио Sputnik.На концерте в честь 90-летия Абхазского радио были также присвоены почетные звания "Заслуженный работник культуры Абхазии". Этого звания за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие абхазского радио удостоились Руфина Анкваб, Мурман Ахуба, Елена Бычкова, Реваз Ломия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/puteshestvie-vo-vremeni-vystavka-k-yubileyu-abkhazskogo-radio-otkrylas-v-sukhume-1038866789.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1d/1038896030_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_d441ffff64f77150886848239fe2be32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазское радио, новости, звания, журналисты, сми

Работники Абхазского радио удостоились звания заслуженных журналистов

19:35 29.04.2022
© Sputnik / Леон Адлейба 90-Летие Абхазского Радио
90-Летие Абхазского Радио - Sputnik Абхазия, 1920, 29.04.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Приказ о присвоении почетных званий журналистам зачитал советник президента по культуре Нугзар Логуа на концерте в честь 90-летия Абхазского радио в пятницу.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил звание "Заслуженный журналист республики Абхазия" сотрудникам Абхазского радио Мадине Хагба, Оксане Трапш и Каме Адлейба 29 апреля.
Звание было присвоено за заслуги в области журналистики и вклад в развитие национального радиовещания.
© Sputnik / Леон Адлейба Оксана Трапш
Оксана Трапш - Sputnik Абхазия
1/2
© Sputnik / Леон Адлейба
Оксана Трапш
© Sputnik / Марианна Кубрава Мадина Хагба
Мадина Хагба - Sputnik Абхазия
2/2
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мадина Хагба
1/2
© Sputnik / Леон Адлейба
Оксана Трапш
2/2
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мадина Хагба
Помимо деятельности на Абхазском радио, Мадина Хагба с 2021 года работает выпускающим редактором абхазской версии портала Sputnik Абхазия, Оксана Трапш с 2017 года - выпускающим редактором радио Sputnik.
На концерте в честь 90-летия Абхазского радио были также присвоены почетные звания "Заслуженный работник культуры Абхазии". Этого звания за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие абхазского радио удостоились Руфина Анкваб, Мурман Ахуба, Елена Бычкова, Реваз Ломия.
Выставка к 90-летию Абхазского радио - Sputnik Абхазия, 1920, 28.04.2022
В Абхазии
Путешествие во времени: выставка к юбилею Абхазского радио открылась в Сухуме
Вчера, 16:10
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0