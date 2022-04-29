https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/yubiley-keleshbeya-v-sputnik-rasskazali-o-meropriyatiyakh-k-275-letiyu-abkhazskogo-pravitelya-1038881688.html
Юбилей Келешбея: в Sputnik рассказали о мероприятиях к 275-летию абхазского правителя
Юбилей Келешбея: в Sputnik рассказали о мероприятиях к 275-летию абхазского правителя
Пресс-конференция, посвященная мероприятиям в честь 275-летия владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба состоялась в пресс-центре Sputnik в пятницу, 29... 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T13:25+0300
2022-04-29T13:25+0300
2022-04-29T13:28+0300
история
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СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Келешбей Чачба в истории Абхазии стоит в одном ряду с царем Леоном, Нестором Лакоба, Ефремом Эшба, Владиславом Ардзинба, сказал кандидат исторических наук Джамбул Инджгия.В рамках юбилейного года намечен ряд мероприятий, в том числе съемки документальных фильмов про Келешбея Чачба, заметил Джамбул Инджгия. Несколько дней назад в Абхазском государственном университете состоялся круглый стол, на котором прозвучали предложения по увековечению памяти владетельного князя Абхазии, рассказал историк.В числе задач, по которым будет вестись работа, поиски места захоронения Келешбея Чачба, назвать одну из улиц столицы его именем, а также создать его памятник. Инджгия также отметил, что 2 мая, в день убийства князя, в Центральном выставочном зале состоится выставка, где будут представлены работы художника Батала Джапуа. Выставка будет открыта в 16:00.Кандидат исторических наук Сослан Салакая подчеркнул, что Келешбей Чачба был человеком, который в условиях абсолютной раздробленности на Кавказе и в частности в Абхазии, смог взять на вооружение идею объединения Абхазии и повести ее к самостоятельности.В рамках мероприятий к 275-летию Келешбея Чачба, 2 мая, в 17:00, в Абхазском драматическом театре состоится показ спектакля "Келешбей" в постановке Государственного Молодежного театра. Руководитель театра Аслан Еник рассказал, что с момента выхода спектакля по произведению Анзора Мукба, он полюбился зрителям."Спектакль выпущен в 2018 году, с тех пор было более 30 выступлений. Зрители как в Абхазии, так и за ее пределами очень хорошо принимают постановку, так как она связана с историей Абхазии и Кавказа. Отзывы, которые мы получаем, безусловно, поднимают нам дух", – заметил Еник.Владетельный князь Абхазии Келешбей Чачба родился в 1747 году, правил в Абхазии с начала 80-х годов ХVIII века. Он оставил глубокий след в истории Абхазии. Стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей стал искать контакты с Россией. В 1806 году пошел на открытый разрыв со Стамбулом, после чего стал фактически независимым правителем. В ходе русско-турецкой войны 1806–1812 годов Келешбей выступил на стороне России, несмотря на то, что был в натянутых отношениях с царской военной администрацией на Кавказе. 2 мая 1808 года князь Келешбей был убит в Сухуме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180502/lakoba-o-kelishbee-figura-slozhnaya-mnogogrannaya-i-neodnoznachnaya-1023817697.html
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Юбилей Келешбея: в Sputnik рассказали о мероприятиях к 275-летию абхазского правителя
13:25 29.04.2022 (обновлено: 13:28 29.04.2022)
Пресс-конференция, посвященная мероприятиям в честь 275-летия владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба состоялась в пресс-центре Sputnik в пятницу, 29 апреля.
СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Келешбей Чачба в истории Абхазии стоит в одном ряду с царем Леоном, Нестором Лакоба, Ефремом Эшба, Владиславом Ардзинба, сказал кандидат исторических наук Джамбул Инджгия.
"В истории Абхазии конец ХVIII – начало XIX века был очень сложным периодом. Во время правления Келешбея Чачба, процессы, которые происходили в мире, осложняли его стремление к самостоятельности Абхазии. Но тем не менее мы не ошибемся, если скажем, что он сумел достичь своей цели, что особенно проявилось в 1806 году, когда турецкие войска намеревались напасть на Абхазию, Келешбей собрал 25-тысячную армию, что позволило остановить турецкие войска", – подчеркнул ученый.
В рамках юбилейного года намечен ряд мероприятий, в том числе съемки документальных фильмов про Келешбея Чачба, заметил Джамбул Инджгия. Несколько дней назад в Абхазском государственном университете состоялся круглый стол, на котором прозвучали предложения по увековечению памяти владетельного князя Абхазии,
рассказал историк.
В числе задач, по которым будет вестись работа, поиски места захоронения Келешбея Чачба, назвать одну из улиц столицы его именем, а также создать его памятник. Инджгия также отметил, что 2 мая, в день убийства князя, в Центральном выставочном зале состоится выставка, где будут представлены работы художника Батала Джапуа. Выставка будет открыта в 16:00.
Кандидат исторических наук Сослан Салакая подчеркнул, что Келешбей Чачба был человеком, который в условиях абсолютной раздробленности на Кавказе и в частности в Абхазии, смог взять на вооружение идею объединения Абхазии и повести ее к самостоятельности.
"Без таких фигур, как Келешбей, говорить об абхазской государственности, в том числе современной, не приходилось бы. Если у тебя нет примеров за спиной, то как ты будешь строить государство? Леон построил Абхазское царство, после него Келешбей воссоздавал Абхазию и пытался сделать это всеми силами. Представьте себе Османскую империю, границы которой доходили до Алжира, современной Хорватии и так далее, и вот Келешбей находит в себе силы выступить против нее", – сказал он.
В рамках мероприятий к 275-летию Келешбея Чачба, 2 мая, в 17:00, в Абхазском драматическом театре состоится показ спектакля "Келешбей" в постановке Государственного Молодежного театра. Руководитель театра Аслан Еник рассказал, что с момента выхода спектакля по произведению Анзора Мукба, он полюбился зрителям.
"Спектакль выпущен в 2018 году, с тех пор было более 30 выступлений. Зрители как в Абхазии, так и за ее пределами очень хорошо принимают постановку, так как она связана с историей Абхазии и Кавказа. Отзывы, которые мы получаем, безусловно, поднимают нам дух", – заметил Еник.
Владетельный князь Абхазии Келешбей Чачба родился в 1747 году, правил в Абхазии с начала 80-х годов ХVIII века. Он оставил глубокий след в истории Абхазии. Стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей стал искать контакты с Россией. В 1806 году пошел на открытый разрыв со Стамбулом, после чего стал фактически независимым правителем. В ходе русско-турецкой войны 1806–1812 годов Келешбей выступил на стороне России, несмотря на то, что был в натянутых отношениях с царской военной администрацией на Кавказе. 2 мая 1808 года князь Келешбей был убит в Сухуме.