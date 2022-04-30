https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/punkt-propuska-v-kurske-obstrelyali-so-storony-ukrainy-1038909450.html

Пункт пропуска в Курске обстреляли со стороны Украины

Пункт пропуска в Курске обстреляли со стороны Украины

Приграничные пункты пропуска в Курской области не раз подвергались обстрелам, до 11 мая на ее территории действует высокий "желтый" уровень террористической... 30.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-30T17:59+0300

2022-04-30T17:59+0300

2022-04-30T17:59+0300

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Пограничный пункт пропуска Крупец в Курской области в субботу был обстрелян из минометов со стороны Украины, сообщил губернатор области Роман Старовойт.Старовойт добавил, что ни жертв, ни разрушений в результате обстрела нет.Рыльский район Курской области граничит с Сумской областью Украины. Пункты пропуска на украинской границе за последнее время не раз подвергались обстрелам. Тот же пункт пропуска в селе Крупец был обстрелян из минометов 29 апреля. А ранее, 27 апреля, в области сработала система ПВО, перехватившая украинский беспилотный летательный аппарат. Еще два беспилотника были перехвачены 25 апреля.Из-за возможности дальнейших провокаций на территории области до 11 мая действует желтый уровень террористической угрозы, задействованы дополнительные силы и средства, усилено патрулирование населенных пунктов.Российские власти ранее предупреждали, что в случае продолжения провокаций со стороны Украины, Россия будет наращивать количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/sela-v-belgorodskoy-oblasti-byli-obstrelyany-so-storony-ukrainy-1038817498.html

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