https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/punkt-propuska-v-kurske-obstrelyali-so-storony-ukrainy-1038909450.html
Пункт пропуска в Курске обстреляли со стороны Украины
Пункт пропуска в Курске обстреляли со стороны Украины
Приграничные пункты пропуска в Курской области не раз подвергались обстрелам, до 11 мая на ее территории действует высокий "желтый" уровень террористической... 30.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-30T17:59+0300
2022-04-30T17:59+0300
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Пограничный пункт пропуска Крупец в Курской области в субботу был обстрелян из минометов со стороны Украины, сообщил губернатор области Роман Старовойт.Старовойт добавил, что ни жертв, ни разрушений в результате обстрела нет.Рыльский район Курской области граничит с Сумской областью Украины. Пункты пропуска на украинской границе за последнее время не раз подвергались обстрелам. Тот же пункт пропуска в селе Крупец был обстрелян из минометов 29 апреля. А ранее, 27 апреля, в области сработала система ПВО, перехватившая украинский беспилотный летательный аппарат. Еще два беспилотника были перехвачены 25 апреля.Из-за возможности дальнейших провокаций на территории области до 11 мая действует желтый уровень террористической угрозы, задействованы дополнительные силы и средства, усилено патрулирование населенных пунктов.Российские власти ранее предупреждали, что в случае продолжения провокаций со стороны Украины, Россия будет наращивать количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/sela-v-belgorodskoy-oblasti-byli-obstrelyany-so-storony-ukrainy-1038817498.html
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курская область, россия, украина, новости
Пункт пропуска в Курске обстреляли со стороны Украины
Приграничные пункты пропуска в Курской области не раз подвергались обстрелам, до 11 мая на ее территории действует высокий "желтый" уровень террористической угрозы.
СУХУМ, 30 апр - Sputnik.
Пограничный пункт пропуска Крупец в Курской области в субботу был обстрелян из минометов со стороны Украины, сообщил
губернатор области Роман Старовойт.
"Сегодня, 30 апреля около 15.30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов", - говорится в сообщении.
Старовойт добавил, что ни жертв, ни разрушений в результате обстрела нет.
Рыльский район Курской области граничит с Сумской областью Украины. Пункты пропуска на украинской границе за последнее время не раз подвергались обстрелам.
Тот же пункт пропуска в селе Крупец был обстрелян из минометов 29 апреля. А ранее, 27 апреля, в области сработала система ПВО, перехватившая украинский беспилотный летательный аппарат. Еще два беспилотника были перехвачены 25 апреля.
Из-за возможности дальнейших провокаций на территории области до 11 мая действует желтый уровень террористической угрозы, задействованы дополнительные силы и средства, усилено патрулирование населенных пунктов.
Российские власти ранее предупреждали
, что в случае продолжения провокаций со стороны Украины, Россия будет наращивать количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве.