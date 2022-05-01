https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/chavushoglu-nato-ne-budet-vstupat-v-konflikt-na-ukraine-1038922713.html

Чавушоглу: НАТО не будет вступать в конфликт на Украине

Чавушоглу: НАТО не будет вступать в конфликт на Украине

Турция вошла в НАТО в 1952 году, во время так называемого "первого расширения" Североатлантического альянса. 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T19:30+0300

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турция

нато

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что НАТО не будет становиться стороной в военном конфликте на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы МИД телеканалу A Haber.Принцип коллективной обороны - ключевой принцип Организации Североатлантического договора. Согласно ему, нападение на одно из государств-членов организации будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. Впервые этот принцип был применен после терактов 11 сентября в Нью-Йорке, когда организация начала борьбу с терроризмом.После начала военной спецоперации на Украине НАТО предпринимает дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны по всему Североатлантическому союзу, что включило в себя первое в истории развертывание с этой целью Сил реагирования НАТО (НРФ). В его рамках союзники привели в состояние высокой готовности тысячи дополнительных военнослужащих для обеспечения того, чтобы НРФ по-прежнему обладали скоростью, оперативностью и способностью оборонять территорию и население стран НАТОТурция предпринимает усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине. Анкара не раз выказывала желание стать посредником в российско-украинских переговорах между Россией и Украиной, а президент страны Реджеп Эрдоган регулярно проводит телефонные разговоры со своими коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, в том числе и по гуманитарным вопросам. Кроме того, один из очных раундов переговоров между российской и украинской сторонами прошел 29 марта в Стамбуле, по его итогам Россия пошла на уступки Украине.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/bolee-20-stran-prinyali-uchastie-v-ucheniyakh-nato-v-vostochnoy-evrope-1038915673.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/novaya-strategiya-ssha-i-nato-na-ukraine-my-perevernem-nebo-i-zemlyu-1038874409.html

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