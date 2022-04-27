https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/krupnaya-mayning-ferma-byla-obnaruzhena-v-tkuarchalskom-rayone-1038850823.html
Крупная майнинг-ферма была обнаружена в Ткуарчалском районе
Крупная майнинг-ферма была обнаружена в Ткуарчалском районе
Правительство Абхазии продлило запрет на ввоз в республику техники для добычи криптовалют до 31 декабря 2022 года. 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T18:47+0300
2022-04-27T18:47+0300
2022-04-27T19:07+0300
в абхазии
абхазия
мвд абхазии
майнинг в абхазии
новости
ткуарчальский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/0c/1031619733_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5736acbf401af67a0f9cd74cf3295d7.jpg
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Крупная ферма по добыче криптовалют была обнаружена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии в селе Бедиа Ткуарчальского района, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. По данным МВД, у объекта два владельца - Кахабер Харчилава и Зураб Тодуа. В их отношении был составлен административный материал в соответствии Кодексом об административных правонарушениях за незаконное подключение к энергосети для добычи криптовалют.Сотрудники правоохранительных органов демонтировали и изъяли оборудование, оно было доставлено на хранение на специализированный склад МВД.Операция осуществлялась совместно с с департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии при силовом сопровождении СОБР МВД.Деятельность по добыче криптовалют запрещена на территории Абхазии с декабря 2020 года из-за повышенной нагрузки на и без того изношенные энергосети. Кабмин Абхазии продлил до 31 декабря 2022 года ограничения на потребление электроэнергии для майнинговых ферм, а также на ввоз в республику товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/krupneyshaya-kriptobirzha-binance-vvela-ogranicheniya-dlya-polzovateley-iz-rossii-1038752657.html
абхазия
ткуарчальский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/0c/1031619733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8674208bf299817f94198c33a41c32b4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мвд абхазии, майнинг в абхазии, новости, ткуарчальский район
Крупная майнинг-ферма была обнаружена в Ткуарчалском районе
18:47 27.04.2022 (обновлено: 19:07 27.04.2022)
Правительство Абхазии продлило запрет на ввоз в республику техники для добычи криптовалют до 31 декабря 2022 года.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik.
Крупная ферма по добыче криптовалют была обнаружена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии в селе Бедиа Ткуарчальского района, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
На ферме функционировало 320 аппаратов общей мощностью потребляемой электроэнергии в 400 киловатт.
По данным МВД, у объекта два владельца - Кахабер Харчилава и Зураб Тодуа. В их отношении был составлен административный материал в соответствии Кодексом об административных правонарушениях за незаконное подключение к энергосети для добычи криптовалют.
Сотрудники правоохранительных органов демонтировали и изъяли оборудование, оно было доставлено на хранение на специализированный склад МВД.
Операция осуществлялась совместно с с департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии при силовом сопровождении СОБР МВД.
Деятельность по добыче криптовалют
запрещена на территории Абхазии с декабря 2020 года из-за повышенной нагрузки на и без того изношенные энергосети.
Кабмин Абхазии продлил
до 31 декабря 2022 года ограничения на потребление электроэнергии для майнинговых ферм, а также на ввоз в республику товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.