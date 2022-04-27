https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/krupnaya-mayning-ferma-byla-obnaruzhena-v-tkuarchalskom-rayone-1038850823.html

Крупная майнинг-ферма была обнаружена в Ткуарчалском районе

Крупная майнинг-ферма была обнаружена в Ткуарчалском районе

Правительство Абхазии продлило запрет на ввоз в республику техники для добычи криптовалют до 31 декабря 2022 года. 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T18:47+0300

2022-04-27T18:47+0300

2022-04-27T19:07+0300

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Крупная ферма по добыче криптовалют была обнаружена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии в селе Бедиа Ткуарчальского района, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. По данным МВД, у объекта два владельца - Кахабер Харчилава и Зураб Тодуа. В их отношении был составлен административный материал в соответствии Кодексом об административных правонарушениях за незаконное подключение к энергосети для добычи криптовалют.Сотрудники правоохранительных органов демонтировали и изъяли оборудование, оно было доставлено на хранение на специализированный склад МВД.Операция осуществлялась совместно с с департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии при силовом сопровождении СОБР МВД.Деятельность по добыче криптовалют запрещена на территории Абхазии с декабря 2020 года из-за повышенной нагрузки на и без того изношенные энергосети. Кабмин Абхазии продлил до 31 декабря 2022 года ограничения на потребление электроэнергии для майнинговых ферм, а также на ввоз в республику товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/krupneyshaya-kriptobirzha-binance-vvela-ogranicheniya-dlya-polzovateley-iz-rossii-1038752657.html

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