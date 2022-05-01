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День Победы в Абхазии будут отмечать более 20 ветеранов ВОВ
День Победы в Абхазии будут отмечать более 20 ветеранов ВОВ
В Великой Отечественной войне участвовало 55,5 тысячи жителей Абхазии, 17,5 тысяч из них не вернулись с фронта. 01.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-01T15:44+0300
2022-05-01T15:44+0300
2022-05-01T16:47+0300
в абхазии
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СУХУМ, 1 мая- Sputnik, Асмат Цвижба. На территории Абхазии живут 26 ветеранов - участников Великой Отечественной войны, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Совета ветеранов ВОВ Закан Нанба. Нанба отметил, что раньше ветеранов из Абхазии приглашали на празднование Дня Победы в России, однако последние два года это было невозможно из-за пандемии. В этом году приглашений также не поступало.Также Закан Нанба добавил, что в День Победы ветеранов по месту жительства будут поздравлять различные организации в Сухуме и глава администрации Беслан Эшба. В Великой Отечественной войне участвовало более 55 тысячи жителей Абхазии. 17, 5 тысяч из них так и не вернулись домой, погибнув на полях сражений или пропав без вести.22 жителя Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза. Трое жителей Абхазии стали полными кавалерами ордена Славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза
https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/khashig-o-prazdnovanii-9-maya-v-sukhume-tsel--okunutsya-v-atmosferu-prazdnika--1038759404.html
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день победы, 9 мая, новости, абхазия
День Победы в Абхазии будут отмечать более 20 ветеранов ВОВ
15:44 01.05.2022 (обновлено: 16:47 01.05.2022)
В Великой Отечественной войне участвовало 55,5 тысячи жителей Абхазии, 17,5 тысяч из них не вернулись с фронта.
СУХУМ, 1 мая- Sputnik, Асмат Цвижба.
На территории Абхазии живут 26 ветеранов - участников Великой Отечественной войны, рассказал в интервью радио Sputnik
председатель Совета ветеранов ВОВ Закан Нанба.
По словам Нанба, помимо ветеранов Великой Отечественной войны в Абхазии проживают люди, приравненные к ним по статусу - это лица, пережившие блокаду, в том числе в детстве и служащие Советской армии, выполнявшие секретные задания и обладающие соответствующими удостоверениями.
Нанба отметил, что раньше ветеранов из Абхазии приглашали на празднование Дня Победы в России, однако последние два года это было невозможно из-за пандемии. В этом году приглашений также не поступало.
Также Закан Нанба добавил, что в День Победы ветеранов по месту жительства будут поздравлять различные организации в Сухуме и глава администрации Беслан Эшба.
В Великой Отечественной войне участвовало более 55 тысячи жителей Абхазии. 17, 5 тысяч из них так и не вернулись домой, погибнув на полях сражений или пропав без вести.
22 жителя Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза. Трое жителей Абхазии стали полными кавалерами ордена Славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза