https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/den-pobedy-v-abkhazii-budut-otmechat-bolee-20-veteranov-vov-1038915959.html

День Победы в Абхазии будут отмечать более 20 ветеранов ВОВ

День Победы в Абхазии будут отмечать более 20 ветеранов ВОВ

В Великой Отечественной войне участвовало 55,5 тысячи жителей Абхазии, 17,5 тысяч из них не вернулись с фронта. 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T15:44+0300

2022-05-01T15:44+0300

2022-05-01T16:47+0300

в абхазии

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9 мая

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СУХУМ, 1 мая- Sputnik, Асмат Цвижба. На территории Абхазии живут 26 ветеранов - участников Великой Отечественной войны, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Совета ветеранов ВОВ Закан Нанба. Нанба отметил, что раньше ветеранов из Абхазии приглашали на празднование Дня Победы в России, однако последние два года это было невозможно из-за пандемии. В этом году приглашений также не поступало.Также Закан Нанба добавил, что в День Победы ветеранов по месту жительства будут поздравлять различные организации в Сухуме и глава администрации Беслан Эшба. В Великой Отечественной войне участвовало более 55 тысячи жителей Абхазии. 17, 5 тысяч из них так и не вернулись домой, погибнув на полях сражений или пропав без вести.22 жителя Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза. Трое жителей Абхазии стали полными кавалерами ордена Славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/khashig-o-prazdnovanii-9-maya-v-sukhume-tsel--okunutsya-v-atmosferu-prazdnika--1038759404.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/vek-zhivi-vek-trudis-valentine-shulginoy-ispolnilos-100-let-1037235949.html

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день победы, 9 мая, новости, абхазия