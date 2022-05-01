https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/desyatki-reysov-zaderzhali-ili-otmenili-v-moskovskikh-aeroportakh--1038912055.html

Десятки рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

Десятки рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

Метеорологи не сообщали о возможных сильных осадках и ветре, и, тем не менее, несколько десятков рейсов отменено или задержано. 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T08:42+0300

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Около 50 авиарейсов отменены или задержаны в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово, сообщает РИА новости со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписание". Что до аэропорта "Жуковский", то изменений в его расписании нет.На ночь с 30 апреля на 1 мая Гидрометцентр не делал штормовых предупреждений, осадки не прогнозировались, ветер ожидается слабый. Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России. До 7 мая закрыты будут аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/aeroflot-c-6-maya-vozobnovit-regulyarnye-reysy-v-turtsiyu-1038895587.html

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