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Десятки рейсов задержали или отменили в московских аэропортах
Десятки рейсов задержали или отменили в московских аэропортах
Метеорологи не сообщали о возможных сильных осадках и ветре, и, тем не менее, несколько десятков рейсов отменено или задержано. 01.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Около 50 авиарейсов отменены или задержаны в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово, сообщает РИА новости со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписание". Что до аэропорта "Жуковский", то изменений в его расписании нет.На ночь с 30 апреля на 1 мая Гидрометцентр не делал штормовых предупреждений, осадки не прогнозировались, ветер ожидается слабый. Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России. До 7 мая закрыты будут аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/aeroflot-c-6-maya-vozobnovit-regulyarnye-reysy-v-turtsiyu-1038895587.html
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Десятки рейсов задержали или отменили в московских аэропортах
08:42 01.05.2022 (обновлено: 08:54 01.05.2022)
Метеорологи не сообщали о возможных сильных осадках и ветре, и, тем не менее, несколько десятков рейсов отменено или задержано.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik
. Около 50 авиарейсов отменены или задержаны в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово, сообщает
РИА новости со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписание".
По данным на 4:30 по московскому времени, во "Внуково" отменены пять рейсов и столько же задержаны, в "Шереметьево" задержаны семь рейсов и отменены 23, в "Домодедово" отменено четыре рейса и задержано еще пять. Некоторые из этих рейсов - международные, самолеты отправлялись в Турцию и Армению.
Что до аэропорта "Жуковский", то изменений в его расписании нет.
На ночь с 30 апреля на 1 мая Гидрометцентр не делал штормовых предупреждений, осадки не прогнозировались, ветер ожидается слабый.
Ранее Росавиация продлила ограничения
на полеты в аэропорты юга и центральной части России. До 7 мая закрыты будут аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.