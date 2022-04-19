https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/osobennosti-rossiyskogo-nastupleniya-v-donbasse-i-zaporozhe-1038729352.html

Особенности российского наступления в Донбассе и Запорожье

Особенности российского наступления в Донбассе и Запорожье

Наступление российских войск в Донбассе разворачивается на фоне интенсивных авиационных, ракетных и артиллерийских ударов – одновременно по фронту и по всей... 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T20:25+0300

2022-04-19T20:25+0300

2022-04-19T20:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

мнение

политика

украина

россия

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Александр Хроленко, военный обозревательЗадачи второго этапа российской спецоперации – замкнуть кольцо окружения вокруг группировки украинских войск в Донбассе, создать внешний контур по линии Гуляйполе – Павлоград – Изюм для исключения контрударов с западного направления, и ликвидировать в "котле" наиболее подготовленные и боеспособные части ВСУ численностью до 100 тысяч человек.Наблюдатели на территории Донецкой и Луганской народных республик с 18 апреля отмечают массированный артиллерийский огонь союзных войск по позициям украинских сил. Ракетные и авиационные удары по объектам, технике и резервам ВСУ на территории Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Львовской областей подчеркивают размах операции – примерно 500 км по фронту и 1000 км в глубину.Украинский президент Владимир Зеленский заявил о начале "битвы за Донбасс" 18 апреля. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, всерьез обсуждать заявления Зеленского нельзя, поскольку он постоянно меняет свою точку зрения. И все же МИД России подтвердил начало второго этапа спецоперации.Украинские силы в Мариуполе разгромлены, потери личного состава и бронетехники огромны. За рамками медийных заявлений Киева о близкой "перемоге", группировка ВСУ в Донбассе безвозвратно лишилась около 15 тысяч хорошо подготовленных бойцов, десятков натовских военных советников и значительной части западного вооружения. Заменить потери нечем. Подавляющая огневая мощь и технологическое превосходство ВС России гарантируют украинским войскам только новые "котлы" и поражения.Террористическая тактика КиеваНе имея возможности эффективно контратаковать, ВСУ и НГУ прибегают к тактике безрассудных ударов по мирным населенным пунктам Луганской и Донецкой народных республик, приграничным регионам России.Утром 19 апреля с украинской стороны обстреляли артиллерийскими снарядами село Головчино в Белгородской области. Пострадали трое жителей, повреждены более 30 домов. И это уже пятый в ряду подобных "отвлекающих" ударов. В приграничных районах пяти субъектов РФ с 11 апреля объявлен высокий уровень террористической угрозы.Генералитет СБУ считает реальным, оправданным и вполне осуществимым прорыв отдельными механизированными частями и соединениями ВСУ линии госграницы с захватом населенных пунктов Белгородской, Брянской, Воронежской или Курской областей.С военной точки зрения, террористическая тактика бессмысленна, однако Украина 30 лет формировалась Западом как "Анти-Россия", другой национальной идеи нет. Поэтому для киевского режима оправданы любые провокации и атаки в отношении мирного населения РФ – вплоть до применения биологического или ядерного оружия. На этом фоне активная борьба российских войск с диверсантами СБУ в Херсонской области выглядит едва ли не пасторально, а позиция главы ООН – парадоксально.Заметим, с 2016 года генсека ООН Гуттериша не слишком беспокоила кровопролитная гражданская война в Донбассе. В одном из интервью он заявил: "Я никогда не был тем, кем одна из сторон могла бы манипулировать для политических целей… Генеральный секретарь ООН занимает этот пост, чтобы служить миру, уважать устав и не быть инструментом одних против других". Так ли на самом деле?Сирия отправила в ООН письмо о военных преступлениях американской коалиции. Силы незаконной международной коалиции под предводительством США с июня по октябрь 2017 года фактически стерли с лица земли город Ракку, и убили тысячи мирных жителей, но мир ничего не узнал о тревоге Гуттериша. Три десятка биолабораторий Пентагона на Украине также не взволновали генсека ООН.Невзирая на субъективные и односторонние оценки западных лидеров и функционеров, спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине завершится достижением всех поставленных целей. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сегодня заявил, что Россия сделает все, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову нигде в мире. Украина сохранит государственность, она никогда уже не станет питательной почвой для проекта "Анти-Россия"Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 60 военным объектам противника, в том числе трем пунктам боевого управления и двум складам хранения головных частей тактических ракет "Точка-У". Кроме того, ракетные войска и артиллерия "накрыли" 1260 объектов ВСУ, включая 25 пунктов управления в районах Николаева, Кировска, два склада ракетно-артиллерийского вооружения близ Воскресенска, два ЗРК "Бук-М1" и более 1200 мест сосредоточения живой силы противника.Российские средства ПВО сбили еще один украинский МиГ-29 в Донецкой области. За время спецоперации уничтожено 140 самолетов ВСУ. Украинский проект Вашингтона доживает последние месяцы. "Перемолото" практически все, чем США и НАТО восемь лет вооружали и оснащали нацистский киевский режим.Агентство Reuters отмечает, что Россия способна вести боевые действия на Украине очень долго, невзирая на бессильную злобу и новые санкции Запада. Высокотехнологический оборонный потенциал страны и "ярость благородная" русского народа в очередной раз спасает Европу и мир от "коричневой чумы". Справедливый характер спецоперации РФ подтверждается тем, что большая часть стран мира не ввела санкции против России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, мнение, политика, украина, россия