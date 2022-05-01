https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/pozhar-proizoshel-na-territorii-voennogo-obekta-v-belgorodskoy-oblasti-1038921171.html

Пожар произошел на территории военного объекта в Белгородской области

Пожар произошел на территории военного объекта в Белгородской области

Белгородская область граничит с Украиной, как и в некоторых других субъектах, на ее территории действует "желтый" уровень террористической опасности. 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T18:42+0300

2022-05-01T18:42+0300

2022-05-01T18:42+0300

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. На территории одного из объектов Министерства обороны России в Белгородской области вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.Губернатор также добавил, что в из-за происшествия было повреждено семь домов, а жители близлежащего хутора были эвакуированы в безопасное место.До 10 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической угрозы из-за возможных провокаций со стороны ВСУ. Несколько раз приграничные села уже были обстреляны со стороны Украины. Несколько мирных жителей пострадали в результате обстрелов, также было повреждено несколько домов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/zheleznodorozhnyy-most-v-kurskoy-oblasti-obrushilsya-v-rezultate-diversii-1038920846.html

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россия, новости, министерство обороны рф, пожар