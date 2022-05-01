Железнодорожный мост в Курской области обрушился в результате диверсии
18:11 01.05.2022 (обновлено: 18:33 01.05.2022)
© Sputnik / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСортировочная станция Дальневосточной железной дороги в Хабаровске
© Sputnik / Игорь Онучин/
Мост использовался для передвижения товарных составов, жертв в результате инцидента не было.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Железнодорожный мост в Курской области частично обрушился в результате диверсии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт.
Обрушение конструкции было обнаружено 1 мая в 11:20 на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор. Железнодорожная ветка, частью которой был мост, использовалась для передвижения товарных поездов.
© Foto / Telegram-канала/"Курский Бомондъ"Кадры частично обрушившегося в Курской области ж/д моста
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© Foto / Telegram-канала/"Курский Бомондъ"
Кадры частично обрушившегося в Курской области ж/д моста
© Foto / Telegram-канала/"Курский Бомондъ"Кадры частично обрушившегося в Курской области ж/д моста
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© Foto / Telegram-канала/"Курский Бомондъ"
Кадры частично обрушившегося в Курской области ж/д моста
1/2
© Foto / Telegram-канала/"Курский Бомондъ"
Кадры частично обрушившегося в Курской области ж/д моста
2/2
© Foto / Telegram-канала/"Курский Бомондъ"
Кадры частично обрушившегося в Курской области ж/д моста
Старовойт уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, жизни и здоровью жителей области ничего не угрожает.
Губернатор также добавил, что по факту произошедшего заведено уголовное дело, расследовать его будут следственные органы и специалисты силовых структур.
Курская область граничит с Сумской областью Украины. Из-за возможных провокаций на ее территории действует высокий "желтый" уровень террористической угрозы.
Российские власти ранее предупреждали, что в случае продолжения провокаций со стороны Украины, Россия будет наращивать количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве.