https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/zheleznodorozhnyy-most-v-kurskoy-oblasti-obrushilsya-v-rezultate-diversii-1038920846.html

Железнодорожный мост в Курской области обрушился в результате диверсии

Железнодорожный мост в Курской области обрушился в результате диверсии

Мост использовался для передвижения товарных составов, жертв в результате инцидента не было. 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T18:11+0300

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Железнодорожный мост в Курской области частично обрушился в результате диверсии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт.Старовойт уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, жизни и здоровью жителей области ничего не угрожает.Губернатор также добавил, что по факту произошедшего заведено уголовное дело, расследовать его будут следственные органы и специалисты силовых структур.Курская область граничит с Сумской областью Украины. Из-за возможных провокаций на ее территории действует высокий "желтый" уровень террористической угрозы. Российские власти ранее предупреждали, что в случае продолжения провокаций со стороны Украины, Россия будет наращивать количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/punkt-propuska-v-kurske-obstrelyali-so-storony-ukrainy-1038909450.html

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