https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/vengriya-vyrazila-nesoglasie-s-energeticheskimi-sanktsiyami-protiv-rossii-1038916373.html

Венгрия выразила несогласие с энергетическими санкциями против России

Венгрия выразила несогласие с энергетическими санкциями против России

В отличие от большей части стран Евросоюза, Венгрия выразила готовность оплачивать российский газ рублями, так как зависимость населения страны от газовых... 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T15:10+0300

2022-05-01T15:10+0300

2022-05-01T15:10+0300

венгрия

россия

нефть

газ

санкции

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Венгрия не согласна с тем, чтобы европейские санкции против России распространялись на энергетическую сферу. Об этом пишет агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на заявление главы венгерского кабмина Гергели Гуляса в эфире национального радио.Гуляс добавил, что для Венгрии эмбарго на поставки российских энергоресурсов означало бы необходимость закупок в других странах по более высоким ценам, из-за чего правительство не смогло бы обеспечить ни функционирование экономики, ни сохранение субсидий на коммунальные услуги, ни отопление.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что страна готова оплачивать поставки российского газа в рублях и не будет считать это нарушением санкций, так как между странами заключен двусторонний контракт. По словам представителей венгерских властей, их задача - гарантировать безопасность энергоснабжения страны, сильно зависящей от поставок энергоносителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/polsha-narastila-reversnye-postavki-rossiyskogo-gaza-iz-germanii-1038913691.html

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венгрия, россия, нефть, газ, санкции