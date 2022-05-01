https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/vengriya-vyrazila-nesoglasie-s-energeticheskimi-sanktsiyami-protiv-rossii-1038916373.html
Венгрия выразила несогласие с энергетическими санкциями против России
Венгрия выразила несогласие с энергетическими санкциями против России
В отличие от большей части стран Евросоюза, Венгрия выразила готовность оплачивать российский газ рублями, так как зависимость населения страны от газовых... 01.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-01T15:10+0300
2022-05-01T15:10+0300
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венгрия
россия
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газ
санкции
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Венгрия не согласна с тем, чтобы европейские санкции против России распространялись на энергетическую сферу. Об этом пишет агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на заявление главы венгерского кабмина Гергели Гуляса в эфире национального радио.Гуляс добавил, что для Венгрии эмбарго на поставки российских энергоресурсов означало бы необходимость закупок в других странах по более высоким ценам, из-за чего правительство не смогло бы обеспечить ни функционирование экономики, ни сохранение субсидий на коммунальные услуги, ни отопление.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что страна готова оплачивать поставки российского газа в рублях и не будет считать это нарушением санкций, так как между странами заключен двусторонний контракт. По словам представителей венгерских властей, их задача - гарантировать безопасность энергоснабжения страны, сильно зависящей от поставок энергоносителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/polsha-narastila-reversnye-postavki-rossiyskogo-gaza-iz-germanii-1038913691.html
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венгрия, россия, нефть, газ, санкции
Венгрия выразила несогласие с энергетическими санкциями против России
В отличие от большей части стран Евросоюза, Венгрия выразила готовность оплачивать российский газ рублями, так как зависимость населения страны от газовых поставок очень велика.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik.
Венгрия не согласна с тем, чтобы европейские санкции против России распространялись на энергетическую сферу. Об этом пишет агентство экономической информации "Прайм"
со ссылкой на заявление главы венгерского кабмина Гергели Гуляса в эфире национального радио.
По мнению Гуляса, Европейскому союзу необходимо избегать введения ограничений, связанных с импортом сырой нефти и природного газа, так как это решение может принести государствам-членам гораздо больший ущерб, чем России.
Гуляс добавил, что для Венгрии эмбарго на поставки российских энергоресурсов означало бы необходимость закупок в других странах по более высоким ценам, из-за чего правительство не смогло бы обеспечить ни функционирование экономики, ни сохранение субсидий на коммунальные услуги, ни отопление.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что страна готова оплачивать
поставки российского газа в рублях и не будет считать это нарушением санкций, так как между странами заключен двусторонний контракт. По словам представителей венгерских властей, их задача - гарантировать безопасность энергоснабжения страны, сильно зависящей от поставок энергоносителей.