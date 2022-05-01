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Польша нарастила реверсные поставки российского газа из Германии
Польша нарастила реверсные поставки российского газа из Германии
"Газпром" 27 апреля объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа стран оплачивать газ в рублях. 01.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-01T11:20+0300
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Объем реверсных поставок газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" увеличился в пять раз по сравнению с объемом поставок на 26 апреля, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на данные Gascade."Газпром" официально сообщил о прекращении газовых поставок польской компании PGNiG и болгарскому "Булгаргазу" в среду, 27 апреля. Причиной решения стал отказ компаний переходить на рублевый расчет при оплате газа.По мнению аналитиков, резервным источником газа для этих стран могут стать запасы из собственных хранилищ. Кроме того, Болгария может попытаться увеличить объемы газовых закупок у Азербайджана или, по аналогии с Польшей, закупать газ реверсным способом у Сербии по европейскому продолжению "Турецкого потока".Указ о переводе расчетов за газовые поставки в российские рубли подписал Владимир Путин. Решение было связано с желанием России уйти от использования "скомпрометировавших себя" западных валют - доллара и евро, а также с заморозкой российских резервов на счетах зарубежных банков.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для иностранных покупателей ничего не меняется – они просто обменивают валюту на рубли и оплачивают газ уже рублями, курс конвертации никак не влияет на цену по контракту. Песков добавил, что получение Россией оплаты в рублях будет основанием для продолжения поставок газа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/germaniya-ne-budet-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyakh-1038911120.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/pyatsot-vagonov-s-gazom-mogut-vzorvatsya-v-polshe-iz-za-sanktsiy-1038905790.html
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газ, газпром, новости, россия
Польша нарастила реверсные поставки российского газа из Германии
11:20 01.05.2022 (обновлено: 11:26 01.05.2022)
"Газпром" 27 апреля объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа стран оплачивать газ в рублях.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Объем реверсных поставок газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" увеличился в пять раз по сравнению с объемом поставок на 26 апреля, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на данные Gascade.
По данным на 1 мая заявки Польши держатся на уровне порядка 30 миллионов кубометров в день - это почти соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом".
"Газпром" официально сообщил о прекращении газовых поставок польской компании PGNiG и болгарскому "Булгаргазу" в среду, 27 апреля. Причиной решения стал отказ компаний переходить на рублевый расчет при оплате газа.
По мнению аналитиков, резервным источником газа для этих стран могут стать запасы из собственных хранилищ.
Кроме того, Болгария может попытаться увеличить объемы газовых закупок у Азербайджана или, по аналогии с Польшей, закупать газ реверсным способом у Сербии по европейскому продолжению "Турецкого потока".
Указ о переводе расчетов за газовые поставки в российские рубли подписал Владимир Путин. Решение было связано с желанием России уйти от использования "скомпрометировавших себя" западных валют - доллара и евро, а также с заморозкой российских резервов
на счетах зарубежных банков.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для иностранных покупателей ничего не меняется – они просто обменивают валюту на рубли и оплачивают газ уже рублями, курс конвертации никак не влияет на цену по контракту. Песков добавил, что получение Россией оплаты в рублях будет основанием для продолжения поставок газа
.