https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/vengriya-ne-budet-rastsenivat-oplatu-rossiyskogo-gaza-v-rublyakh-kak-narushenie-sanktsiy-1038572008.html
Венгрия не будет расценивать оплату российского газа в рублях нарушением санкций
Венгрия не будет расценивать оплату российского газа в рублях нарушением санкций
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях. 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T17:01+0300
2022-04-09T17:01+0300
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. В Венгрии не считают, что оплата российского газа в рублях будет нарушением европейских санкций против России, так как между государствами заключен двусторонний контракт о поставке энергоносителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя венгерского правительства Золтана Ковача."У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа. В соответствии с ними, это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики,", - сказал Ковач.По словам главы МИД Венгрии Петер Сийярто, оплата природного газа в порядке, установленном поставщиком, возможна, и не будет нарушением ограничений, наложенных Брюсселем. "Мы понимаем, что у других есть другие интересы, но наш интерес в том, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения нашей страны. Хочу всех успокоить: энергоснабжение Венгрии в безопасности, и так будет и в будущем", - добавил Сийярто.Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что оплата Венгрией российского газа в рублях будет означать нарушение санкций.В конце марта Владимир Путин подписал указ о том, что страны, проводящие недружественную политику в отношении России, с 1 апреля будут вынуждены оплачивать газ рублями.Свое решение глава государства объяснил тем, что нет смысла дальше иметь дело дискредитировавшими себя валютами – евро и долларом. При этом Россия сохранит оговоренные объемы поставок газа, так как дорожит соей репутацией, подчеркнул президент.Некоторые страны, такие как страны "Большой семерки", отказались выполнять требования России, так как посчитали это нарушением заключенных ранее договоренностей. Другие, такие, как Венгрия, Латвия и Белоруссия, рассматривают варианты оплаты российского газа в рублях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/mid-rossii-gazovyy-konflikt-mezhdu-rossiey-i-evropoy-vygoden-ssha-1038511408.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/peskov-besplatnogo-gaza-ne-byvaet-1038379102.html
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новости, россия, газ, венгрия
Венгрия не будет расценивать оплату российского газа в рублях нарушением санкций
17:01 09.04.2022 (обновлено: 17:35 09.04.2022)
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik.
В Венгрии не считают, что оплата российского газа в рублях будет нарушением европейских санкций против России, так как между государствами заключен двусторонний контракт о поставке энергоносителей, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя венгерского правительства Золтана Ковача.
По словам Ковача, венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85%.
"У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа. В соответствии с ними, это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики,", - сказал Ковач.
По словам главы МИД Венгрии Петер Сийярто, оплата природного газа в порядке, установленном поставщиком, возможна, и не будет нарушением ограничений, наложенных Брюсселем.
"Мы понимаем, что у других есть другие интересы, но наш интерес в том, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения нашей страны. Хочу всех успокоить: энергоснабжение Венгрии в безопасности, и так будет и в будущем", - добавил Сийярто.
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что оплата Венгрией российского газа в рублях будет означать нарушение санкций.
В конце марта Владимир Путин подписал указ о том, что страны, проводящие недружественную политику в отношении России, с 1 апреля будут вынуждены оплачивать
газ рублями.
Свое решение глава государства объяснил тем, что нет смысла дальше иметь дело дискредитировавшими себя валютами – евро и долларом. При этом Россия сохранит оговоренные объемы поставок газа, так как дорожит соей репутацией, подчеркнул президент.
Некоторые страны, такие как страны "Большой семерки", отказались
выполнять требования России, так как посчитали это нарушением заключенных ранее договоренностей. Другие, такие, как Венгрия, Латвия и Белоруссия, рассматривают варианты оплаты российского газа в рублях.