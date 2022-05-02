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Эрдоган заявил о планах встретиться с Путиным в ближайшие дни
Эрдоган заявил о планах встретиться с Путиным в ближайшие дни
Анкара прилагает посреднические усилия по стабилизации ситуации на Украине, турецкий лидер заявлял о намерении их продолжить. 02.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-02T08:45+0300
2022-05-02T08:45+0300
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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на текущей неделе. Об этом сообщает Sputnik Турция.По мнение турецкого лидера, Анкара или Стамбул могут быть местом, где будут предприняты конкретные шаги для решения ситуации на востоке Украины.На прошлой неделе, 28 апреля, президенты России и Турции обсудили по телефону гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе и договорились о дальнейших контактах.Турция не раз выражала желание выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной. Один из очных раундов переговоров между российской и украинской сторонами прошел 29 марта в Стамбуле, по его итогам Россия пошла на уступки Украине, прекратив военные действия на киевском и черниговском направлениях, и обсудив возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.
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в мире, россия, турция, новости, украина, дипломатия, политики, владимир путин, реджеп эрдоган
Эрдоган заявил о планах встретиться с Путиным в ближайшие дни
08:45 02.05.2022 (обновлено: 08:51 02.05.2022)
Анкара прилагает посреднические усилия по стабилизации ситуации на Украине, турецкий лидер заявлял о намерении их продолжить.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на текущей неделе. Об этом сообщает Sputnik Турция
.
"Возможно, мы встретимся с господином Путиным на этой неделе", - сказал Эрдоган журналистам после того, как отпраздновал праздник Ураза-байрам с прихожанами в мечети Чамлыджа в Стамбуле.
По мнение турецкого лидера, Анкара или Стамбул могут быть местом, где будут предприняты конкретные шаги для решения ситуации на востоке Украины.
На прошлой неделе, 28 апреля, президенты России и Турции обсудили по телефону гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе
и договорились о дальнейших контактах.
Турция не раз выражала желание
выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной. Один из очных раундов переговоров между российской и украинской сторонами прошел 29 марта в Стамбуле, по его итогам Россия пошла на уступки Украине, прекратив военные действия на киевском и черниговском направлениях, и обсудив возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.