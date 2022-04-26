https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/putin-obsudil-situatsiyu-na-ukraine-s-prezidentom-turtsii-1038825274.html
Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Турции
Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Турции
В ходе переговоров стороны обсудили освобождение Мариуполя и судьбу боевиков националистического батальона, заблокированных на территории завода "Азовсталь". 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T17:07+0300
2022-04-26T17:07+0300
2022-04-26T17:24+0300
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владимир путин
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе разговора президент Турции поинтересовался ситуацией в Мариуполе, на что Владимир Путин отметил, что город освобожден, боевые действия там не ведутся, а за боевиков, заблокированных на территории "Азовстали" должны взять на себя ответственность киевские власти.Владимир Путин подчеркнул, что всем бойцам, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни и обращение в соответствии с нормами международного права, а также медицинская помощь в случае необходимости.Кроме того, стороны обсудили сотрудничество оборонных ведомств в целях безопасного выхода турецких кораблей из черноморских портов по гуманитарному коридору, организованному Россией.Турция не раз выражала желание выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной. Один из очных раундов переговоров между российской и украинской сторонами прошел 29 марта в Стамбуле, по его итогам Россия пошла на уступки Украине, прекратив военные действия в киевском и черниговском направлениях, и обсудив возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/lavrov-obvinil-nato-v-obostrenii-situatsii-na-ukraine-1038824605.html
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россия, украина, владимир путин, реджеп эрдоган
Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Турции
17:07 26.04.2022 (обновлено: 17:24 26.04.2022)
В ходе переговоров стороны обсудили освобождение Мариуполя и судьбу боевиков националистического батальона, заблокированных на территории завода "Азовсталь".
СУХУМ, 26 апр – Sputnik.
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает
пресс-служба Кремля.
"Подробно обсуждена обстановка на Украине в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров," – говорится в официальном сообщении.
В ходе разговора президент Турции поинтересовался ситуацией в Мариуполе, на что Владимир Путин отметил, что город освобожден, боевые действия там не ведутся, а за боевиков, заблокированных на территории "Азовстали"
должны взять на себя ответственность киевские власти.
Владимир Путин подчеркнул, что всем бойцам, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни и обращение в соответствии с нормами международного права, а также медицинская помощь в случае необходимости.
Кроме того, стороны обсудили сотрудничество оборонных ведомств в целях безопасного выхода турецких кораблей из черноморских портов по гуманитарному коридору, организованному Россией.
Турция не раз выражала желание
выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной. Один из очных раундов переговоров между российской и украинской сторонами прошел 29 марта в Стамбуле, по его итогам Россия пошла на уступки Украине, прекратив военные действия в киевском и черниговском направлениях, и обсудив возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.