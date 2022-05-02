https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/vystavka-posvyaschennaya-keleshbeyu-chachba-otkrylas-v-sukhume-1038932896.html

Выставка, посвященная Келешбею Чачба, открылась в Сухуме

Выставка, посвященная Келешбею Чачба, открылась в Сухуме

Экспозиция приурочена ко дню смерти владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба. Он был убит 2 мая 1808 года у входа в свой дворец в Сухумской крепости. 02.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-02T17:13+0300

2022-05-02T17:13+0300

2022-05-02T17:13+0300

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СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка, посвященная владетельному князю Абхазии Келешбею Чачба (1747-1808), открылась в Центральном выставочном зале Сухума в понедельник 2 мая.По словам организатора выставки Джамбула Инджгия, это уникальное событие."В этом году в Абхазии впервые отмечают юбилей Келешбея Чачба. Всего на выставке 35 экспонатов. Представлены работы, посвященные Келешбею, цитаты о нем, также картины художника Батала Джапуа и эскизы к монументальному памятнику Келешбею, который делает Амиран Адлейба. Кроме того, впервые будут представлены письма, которые я получил из турецкого архива. Их всего пять. Они пока на языке оригинала, но мы планируем перевести. Это новый и значимый материал для историографии", - подчеркнул Инджгия.Выставка будет открыта для посещения до 6 мая.Владетельный князь Абхазии Келешбей Чачба родился в 1747 году, правил в Абхазии с начала 80-х годов ХVIII века. Он оставил глубокий след в истории Абхазии. Стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей стал искать контакты с Россией. В 1806 году пошел на открытый разрыв со Стамбулом, после чего стал фактически независимым правителем. В ходе русско-турецкой войны 1806–1812 годов Келешбей выступил на стороне России, несмотря на то, что был в натянутых отношениях с царской военной администрацией на Кавказе. Второго мая 1808 года князь Келешбей был убит в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/yubiley-keleshbeya-v-sputnik-rasskazali-o-meropriyatiyakh-k-275-letiyu-abkhazskogo-pravitelya-1038881688.html

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