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https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/vystavka-posvyaschennaya-keleshbeyu-chachba-otkrylas-v-sukhume-1038932896.html
Выставка, посвященная Келешбею Чачба, открылась в Сухуме
Выставка, посвященная Келешбею Чачба, открылась в Сухуме
Экспозиция приурочена ко дню смерти владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба. Он был убит 2 мая 1808 года у входа в свой дворец в Сухумской крепости. 02.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-02T17:13+0300
2022-05-02T17:13+0300
в абхазии
келешбей чачба
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СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка, посвященная владетельному князю Абхазии Келешбею Чачба (1747-1808), открылась в Центральном выставочном зале Сухума в понедельник 2 мая.По словам организатора выставки Джамбула Инджгия, это уникальное событие."В этом году в Абхазии впервые отмечают юбилей Келешбея Чачба. Всего на выставке 35 экспонатов. Представлены работы, посвященные Келешбею, цитаты о нем, также картины художника Батала Джапуа и эскизы к монументальному памятнику Келешбею, который делает Амиран Адлейба. Кроме того, впервые будут представлены письма, которые я получил из турецкого архива. Их всего пять. Они пока на языке оригинала, но мы планируем перевести. Это новый и значимый материал для историографии", - подчеркнул Инджгия.Выставка будет открыта для посещения до 6 мая.Владетельный князь Абхазии Келешбей Чачба родился в 1747 году, правил в Абхазии с начала 80-х годов ХVIII века. Он оставил глубокий след в истории Абхазии. Стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей стал искать контакты с Россией. В 1806 году пошел на открытый разрыв со Стамбулом, после чего стал фактически независимым правителем. В ходе русско-турецкой войны 1806–1812 годов Келешбей выступил на стороне России, несмотря на то, что был в натянутых отношениях с царской военной администрацией на Кавказе. Второго мая 1808 года князь Келешбей был убит в Сухуме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/yubiley-keleshbeya-v-sputnik-rasskazali-o-meropriyatiyakh-k-275-letiyu-abkhazskogo-pravitelya-1038881688.html
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келешбей чачба, новости, сухум, выставки, история

Выставка, посвященная Келешбею Чачба, открылась в Сухуме

17:13 02.05.2022
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка посвященная Келешбею Чачба
Выставка посвященная Келешбею Чачба - Sputnik Абхазия, 1920, 02.05.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Экспозиция приурочена ко дню смерти владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба. Он был убит 2 мая 1808 года у входа в свой дворец в Сухумской крепости.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка, посвященная владетельному князю Абхазии Келешбею Чачба (1747-1808), открылась в Центральном выставочном зале Сухума в понедельник 2 мая.
По словам организатора выставки Джамбула Инджгия, это уникальное событие.
"В этом году в Абхазии впервые отмечают юбилей Келешбея Чачба. Всего на выставке 35 экспонатов. Представлены работы, посвященные Келешбею, цитаты о нем, также картины художника Батала Джапуа и эскизы к монументальному памятнику Келешбею, который делает Амиран Адлейба. Кроме того, впервые будут представлены письма, которые я получил из турецкого архива. Их всего пять. Они пока на языке оригинала, но мы планируем перевести. Это новый и значимый материал для историографии", - подчеркнул Инджгия.
Выставка будет открыта для посещения до 6 мая.
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка посвященная Келешбею Чачба
Выставка посвященная Келешбею Чачба - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка посвященная Келешбею Чачба
Выставка посвященная Келешбею Чачба - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка посвященная Келешбею Чачба
Выставка посвященная Келешбею Чачба - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка посвященная Келешбею Чачба
Выставка посвященная Келешбею Чачба - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
© Sputnik Выставка посвященная Келешбею Чачба
Выставка посвященная Келешбею Чачба - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik
Выставка посвященная Келешбею Чачба
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка посвященная Келешбею Чачба
Выставка посвященная Келешбею Чачба - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
1/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
2/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
3/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
4/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
5/6
© Sputnik
Выставка посвященная Келешбею Чачба
6/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
Владетельный князь Абхазии Келешбей Чачба родился в 1747 году, правил в Абхазии с начала 80-х годов ХVIII века. Он оставил глубокий след в истории Абхазии. Стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей стал искать контакты с Россией. В 1806 году пошел на открытый разрыв со Стамбулом, после чего стал фактически независимым правителем. В ходе русско-турецкой войны 1806–1812 годов Келешбей выступил на стороне России, несмотря на то, что был в натянутых отношениях с царской военной администрацией на Кавказе. Второго мая 1808 года князь Келешбей был убит в Сухуме.
Ппресс-конференция посвященный юбилею Келешбея Чачба - Sputnik Абхазия, 1920, 29.04.2022
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Юбилей Келешбея: в Sputnik рассказали о мероприятиях к 275-летию абхазского правителя
29 апреля, 13:25
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