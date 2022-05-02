Выставка, посвященная Келешбею Чачба, открылась в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка посвященная Келешбею Чачба
© Sputnik / Леон Адлейба
Экспозиция приурочена ко дню смерти владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба. Он был убит 2 мая 1808 года у входа в свой дворец в Сухумской крепости.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка, посвященная владетельному князю Абхазии Келешбею Чачба (1747-1808), открылась в Центральном выставочном зале Сухума в понедельник 2 мая.
По словам организатора выставки Джамбула Инджгия, это уникальное событие.
"В этом году в Абхазии впервые отмечают юбилей Келешбея Чачба. Всего на выставке 35 экспонатов. Представлены работы, посвященные Келешбею, цитаты о нем, также картины художника Батала Джапуа и эскизы к монументальному памятнику Келешбею, который делает Амиран Адлейба. Кроме того, впервые будут представлены письма, которые я получил из турецкого архива. Их всего пять. Они пока на языке оригинала, но мы планируем перевести. Это новый и значимый материал для историографии", - подчеркнул Инджгия.
Выставка будет открыта для посещения до 6 мая.
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка посвященная Келешбею Чачба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка посвященная Келешбею Чачба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка посвященная Келешбею Чачба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка посвященная Келешбею Чачба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
© Sputnik Выставка посвященная Келешбею Чачба
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© Sputnik
Выставка посвященная Келешбею Чачба
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка посвященная Келешбею Чачба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
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© Sputnik
Выставка посвященная Келешбею Чачба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка посвященная Келешбею Чачба
Владетельный князь Абхазии Келешбей Чачба родился в 1747 году, правил в Абхазии с начала 80-х годов ХVIII века. Он оставил глубокий след в истории Абхазии. Стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей стал искать контакты с Россией. В 1806 году пошел на открытый разрыв со Стамбулом, после чего стал фактически независимым правителем. В ходе русско-турецкой войны 1806–1812 годов Келешбей выступил на стороне России, несмотря на то, что был в натянутых отношениях с царской военной администрацией на Кавказе. Второго мая 1808 года князь Келешбей был убит в Сухуме.