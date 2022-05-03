Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/abkhazskie-boksery-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-v-moskve-1038937989.html
Абхазские боксеры заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по боксу
Абхазские боксеры заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по боксу
Абхазию на Всероссийских соревнованиях по боксу, прошедших в городе Спас-Клепики с 27 по 30 апреля, представляли четыре бзыбских спортсмена. 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T10:33+0300
2022-05-03T12:37+0300
в абхазии
спорт
новости
бокс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/03/1038937291_0:0:1696:955_1920x0_80_0_0_394fe6fead64b791408812da2d6b71f9.jpg
СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Боксеры из Абхазии завоевали три золотые медали и одно "серебро" на Всероссийских соревнования по боксу, посвященных памяти воинов-интернационалистов и ветеранов локальных войн, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Соревнования проходили в городе Спас-Клепики в Рязанской области с 27 по 30 апреля. Помимо абхазских спортсменов, свои силы в них попробовали 150 боксеров из 13 регионов России, а также боксеры из Луганской Народной Республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/novyy-sportivnyy-kompleks-zarabotal-v-gagre-1038711644.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/03/1038937291_238:0:1571:1000_1920x0_80_0_0_e23e88f744c86967ae91077e85642726.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, бокс

Абхазские боксеры заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по боксу

10:33 03.05.2022 (обновлено: 12:37 03.05.2022)
© Foto / Госкомспорт Абхазии Три золотые и одну серебряную медали завоевали Абхазские боксеры на Всероссийских соревнованиях в Москве
Три золотые и одну серебряную медали завоевали Абхазские боксеры на Всероссийских соревнованиях в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 03.05.2022
© Foto / Госкомспорт Абхазии
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Абхазию на Всероссийских соревнованиях по боксу, прошедших в городе Спас-Клепики с 27 по 30 апреля, представляли четыре бзыбских спортсмена.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Боксеры из Абхазии завоевали три золотые медали и одно "серебро" на Всероссийских соревнования по боксу, посвященных памяти воинов-интернационалистов и ветеранов локальных войн, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.

Первые места заняли Марат Конджария, Леон Инапшба и Амир Бармышава, серебряная медаль досталась Дамиру Хеция.

Соревнования проходили в городе Спас-Клепики в Рязанской области с 27 по 30 апреля. Помимо абхазских спортсменов, свои силы в них попробовали 150 боксеров из 13 регионов России, а также боксеры из Луганской Народной Республики.
Боксерские перчатки - Sputnik Абхазия, 1920, 18.04.2022
В Абхазии
Новый спортивный комплекс заработал в Гагре
18 апреля, 18:35
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0