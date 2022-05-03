https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/abkhazskie-boksery-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-v-moskve-1038937989.html
Абхазские боксеры заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по боксу
Абхазские боксеры заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по боксу
Абхазию на Всероссийских соревнованиях по боксу, прошедших в городе Спас-Клепики с 27 по 30 апреля, представляли четыре бзыбских спортсмена. 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T10:33+0300
2022-05-03T10:33+0300
2022-05-03T12:37+0300
в абхазии
спорт
новости
бокс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/03/1038937291_0:0:1696:955_1920x0_80_0_0_394fe6fead64b791408812da2d6b71f9.jpg
СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Боксеры из Абхазии завоевали три золотые медали и одно "серебро" на Всероссийских соревнования по боксу, посвященных памяти воинов-интернационалистов и ветеранов локальных войн, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Соревнования проходили в городе Спас-Клепики в Рязанской области с 27 по 30 апреля. Помимо абхазских спортсменов, свои силы в них попробовали 150 боксеров из 13 регионов России, а также боксеры из Луганской Народной Республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/novyy-sportivnyy-kompleks-zarabotal-v-gagre-1038711644.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/03/1038937291_238:0:1571:1000_1920x0_80_0_0_e23e88f744c86967ae91077e85642726.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, бокс
Абхазские боксеры заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по боксу
10:33 03.05.2022 (обновлено: 12:37 03.05.2022)
Абхазию на Всероссийских соревнованиях по боксу, прошедших в городе Спас-Клепики с 27 по 30 апреля, представляли четыре бзыбских спортсмена.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik.
Боксеры из Абхазии завоевали три золотые медали и одно "серебро" на Всероссийских соревнования по боксу, посвященных памяти воинов-интернационалистов и ветеранов локальных войн, сообщает
Государственный комитет по делам молодежи и спорту.
Первые места заняли Марат Конджария, Леон Инапшба и Амир Бармышава, серебряная медаль досталась Дамиру Хеция.
Соревнования проходили в городе Спас-Клепики в Рязанской области с 27 по 30 апреля. Помимо абхазских спортсменов, свои силы в них попробовали 150 боксеров из 13 регионов России, а также боксеры из Луганской Народной Республики.