https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/abkhazskie-boksery-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-v-moskve-1038937989.html

Абхазские боксеры заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по боксу

Абхазские боксеры заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по боксу

Абхазию на Всероссийских соревнованиях по боксу, прошедших в городе Спас-Клепики с 27 по 30 апреля, представляли четыре бзыбских спортсмена. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Боксеры из Абхазии завоевали три золотые медали и одно "серебро" на Всероссийских соревнования по боксу, посвященных памяти воинов-интернационалистов и ветеранов локальных войн, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Соревнования проходили в городе Спас-Клепики в Рязанской области с 27 по 30 апреля. Помимо абхазских спортсменов, свои силы в них попробовали 150 боксеров из 13 регионов России, а также боксеры из Луганской Народной Республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/novyy-sportivnyy-kompleks-zarabotal-v-gagre-1038711644.html

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