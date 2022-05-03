https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/aslan-bzhaniya-nagradil-abu-yusufa-banova-ordenom-akhdz-apsha-iii-stepeni-1038944075.html

Аслан Бжания наградил Абу-Юсуфа Банова орденом "Ахьдз-Апша" III степени

Аслан Бжания наградил Абу-Юсуфа Банова орденом "Ахьдз-Апша" III степени

Абу-Юсуф Банов внес большой вклад в победу абхазского народа в войне 1992-1993 годов и оказывал республике поддержку в послевоенное время. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T16:13+0300

2022-05-03T16:13+0300

2022-05-03T16:25+0300

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания наградил Абу-Юсуфа Банова орденом "Ахьдз-Апша" III степени за заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, вклад в укрепление дружественных отношений между Абхазией и Карачаево-Черкесией и активную общественную деятельность. Об этом сообщает агентство "Апсныпресс".Кроме того, по просьбе председателя Верховного Совета Владислава Ардзинба Абу-Юсуф Банов наладил поставку гуманитарных грузов из аула Хабез в Карачаево-Черкесии. Оттуда было совершено 60 рейсов, вертолеты доставляли медикаменты и продукты питания, а также вывозили беженцев из находящегося в блокаде Ткуарчала, раненых людей и тела погибших бойцов. После войны Банов продолжал оказывать помощь народу Абхазии. Он организовывал доставку продуктов питания в Абхазию, оказывал помощь в ремонте учебных классов и помещений Школы милиции и учебного центра МВД Абхазии, устраивал выпускников абхазских школ в российские вузы.С 2005 по 2008 год Абу-Юсуф Банов работал полномочным представителем президента Карачаево-Черкесии в Абхазии.За деятельность, направленную на сближение братских народов, Банов награжден медалью "За отвагу" и орденом Леона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/bzhaniya-nagradil-nikitu-simonyana-ordenom-akhdz-apsha-ii-stepeni--1038728310.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/vysshaya-nagrada-kogo-i-kak-otmechayut-ordenom-akhdz-apsha-v-abkhazii-1037213673.html

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