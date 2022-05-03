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Аслан Бжания наградил Абу-Юсуфа Банова орденом "Ахьдз-Апша" III степени
Аслан Бжания наградил Абу-Юсуфа Банова орденом "Ахьдз-Апша" III степени
Абу-Юсуф Банов внес большой вклад в победу абхазского народа в войне 1992-1993 годов и оказывал республике поддержку в послевоенное время. 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T16:13+0300
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания наградил Абу-Юсуфа Банова орденом "Ахьдз-Апша" III степени за заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, вклад в укрепление дружественных отношений между Абхазией и Карачаево-Черкесией и активную общественную деятельность. Об этом сообщает агентство "Апсныпресс".Кроме того, по просьбе председателя Верховного Совета Владислава Ардзинба Абу-Юсуф Банов наладил поставку гуманитарных грузов из аула Хабез в Карачаево-Черкесии. Оттуда было совершено 60 рейсов, вертолеты доставляли медикаменты и продукты питания, а также вывозили беженцев из находящегося в блокаде Ткуарчала, раненых людей и тела погибших бойцов. После войны Банов продолжал оказывать помощь народу Абхазии. Он организовывал доставку продуктов питания в Абхазию, оказывал помощь в ремонте учебных классов и помещений Школы милиции и учебного центра МВД Абхазии, устраивал выпускников абхазских школ в российские вузы.С 2005 по 2008 год Абу-Юсуф Банов работал полномочным представителем президента Карачаево-Черкесии в Абхазии.За деятельность, направленную на сближение братских народов, Банов награжден медалью "За отвагу" и орденом Леона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/bzhaniya-nagradil-nikitu-simonyana-ordenom-akhdz-apsha-ii-stepeni--1038728310.html
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Аслан Бжания наградил Абу-Юсуфа Банова орденом "Ахьдз-Апша" III степени
16:13 03.05.2022 (обновлено: 16:25 03.05.2022)
Абу-Юсуф Банов внес большой вклад в победу абхазского народа в войне 1992-1993 годов и оказывал республике поддержку в послевоенное время.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания наградил Абу-Юсуфа Банова орденом "Ахьдз-Апша" III степени за заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, вклад в укрепление дружественных отношений между Абхазией и Карачаево-Черкесией и активную общественную деятельность. Об этом сообщает
агентство "Апсныпресс".
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Банов переправил в Абхазию более 240 добровольцев, сопровождая их, девять раз переходил границу между Абхазией и Россией по горным тропам через перевал Дамхурц.
Кроме того, по просьбе председателя Верховного Совета Владислава Ардзинба Абу-Юсуф Банов наладил поставку гуманитарных грузов из аула Хабез в Карачаево-Черкесии. Оттуда было совершено 60 рейсов, вертолеты доставляли медикаменты и продукты питания, а также вывозили беженцев из находящегося в блокаде Ткуарчала, раненых людей и тела погибших бойцов.
После войны Банов продолжал оказывать помощь народу Абхазии. Он организовывал доставку продуктов питания в Абхазию, оказывал помощь в ремонте учебных классов и помещений Школы милиции и учебного центра МВД Абхазии, устраивал выпускников абхазских школ в российские вузы.
С 2005 по 2008 год Абу-Юсуф Банов работал полномочным представителем президента Карачаево-Черкесии в Абхазии.
За деятельность, направленную на сближение братских народов, Банов награжден медалью "За отвагу" и орденом Леона.