https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/premer-italii-situatsiya-na-ukraine-sprovotsiruet-prodovolstvennyy-krizis-1038943145.html

Премьер Италии: ситуация на Украине спровоцирует продовольственный кризис

Премьер Италии: ситуация на Украине спровоцирует продовольственный кризис

До начала военной спецоперации на Россию и Украину приходилось более четверти мирового экспорта зерна, Украина была четвертым по величине поставщиком... 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T15:13+0300

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что военный конфликт на Украине может спровоцировать продовольственные кризисы, которые сильнее всего ударят по Африке и Ближнему Востоку. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на выступление политика на заседании Европарламента. Драги отметил, что конфликт оказал сильное влияние на экономику – привел к нестабильности в функционировании логистических цепочек, вызвал резкий рост цен на сырье, продовольствие и энергоносители. Влияние оказали и введенные Россией ограничения на экспорт удобрений и невозможность функционирования портов Черного и Азовского морей из-за военных действий.Драги отметил, что по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), из-за конфликта на Украине число голодающих в мире в период с 2022 по 2026 год может вырасти на 13 миллионов.После начала военной спецоперации на Украине о "заморозке" российских резервов заявило шесть стран – США, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания. Коллективный Запад ввел жесткие антироссийские санкции, нацеленные на уничтожение российской экономики.Кроме того, по отношению к странам, входящим в список недружественных, Россия ввела определенные ограничения – они касаются экспорта энергоносителей и продовольствия, что уже сказалось на росте цен по всему миру.

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