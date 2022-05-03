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Словакия будет добиваться исключения из эмбарго на российскую нефть
Словакия будет добиваться исключения из эмбарго на российскую нефть
По данным Международного энергетического агентства, российские поставки обеспечивают 96% потребностей Словакии в нефти и нефтепродуктах. 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T13:46+0300
2022-05-03T13:46+0300
2022-05-03T13:56+0300
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Словакия не будет присоединяться к эмбарго на закупку российской нефти, которое должно стать частью следующего пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на заявление вице-премьер и главы минэкономики Словакии Рихарда Сулика.Агентство Рейтер со ссылкой на анонимный источник в Еврокомиссии сообщило о том, что для сохранения единства Европейского союза комиссия может сделать ряд послаблений для Венгрии и Словакии – в том числе не вводить эмбарго или предоставить более длинный переходный период для отказа от российских поставок.Ранее Венгрия также заявила о нежелании присоединяться к нефтяному эмбарго. По словам премьер-министра страны Петера Сийярто, российские поставки обеспечивают до 65% потребностей страны, без них венгерская экономика не может бесперебойно функционировать.Многие политики, как в России, так и на Западе, воспринимают санкции как настоящую экономическую войну, объявленную России. По словам российского лидера Владимира Путина, цель этой политики – ухудшение качества жизни миллионов людей. Негативные последствия введенных ограничений уже ощущаются по всему миру – растут цены на топливо и продовольствие, а также уровень инфляции, в том числе и в самых развитых странах, таких как США.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/zapad-khochet-rossiyskie-resursy-besplatno-1038926598.html
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европа, россия, нефть, санкции, в мире
Словакия будет добиваться исключения из эмбарго на российскую нефть
13:46 03.05.2022 (обновлено: 13:56 03.05.2022)
По данным Международного энергетического агентства, российские поставки обеспечивают 96% потребностей Словакии в нефти и нефтепродуктах.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Словакия не будет присоединяться к эмбарго на закупку российской нефти, которое должно стать частью следующего пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на заявление вице-премьер и главы минэкономики Словакии Рихарда Сулика.
"Словакия будет настаивать на исключении из эмбарго на закупку российской нефти, если это станет предметом новых санкций в отношении РФ. Это для нас чрезвычайно важный пункт. Мы не в силах так быстро перестроиться на обработку более легкой нефти. На (братиславском нефтеперерабатывающем) предприятии Slovnaft перерабатывается тяжелая российская нефть. Подготовка замены всему этому займет несколько лет, так что мы на этом исключении будем настаивать", — заявил Сулик.
Агентство Рейтер со ссылкой на анонимный источник в Еврокомиссии сообщило о том, что для сохранения единства Европейского союза комиссия может сделать ряд послаблений для Венгрии и Словакии – в том числе не вводить эмбарго или предоставить более длинный переходный период для отказа от российских поставок.
Ранее Венгрия также заявила о нежелании присоединяться к нефтяному эмбарго
. По словам премьер-министра страны Петера Сийярто, российские поставки обеспечивают до 65% потребностей страны, без них венгерская экономика не может бесперебойно функционировать.
Многие политики, как в России, так и на Западе, воспринимают санкции как настоящую экономическую войну, объявленную России. По словам российского лидера Владимира Путина, цель этой политики – ухудшение качества жизни миллионов людей.
Негативные последствия введенных ограничений уже ощущаются по всему миру – растут цены на топливо и продовольствие
, а также уровень инфляции
, в том числе и в самых развитых странах, таких как США.