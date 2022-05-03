https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/slovakiya-budet-dobivatsya-isklyucheniya-iz-embargo-po-rossiyskoy-nefti-1038941771.html

Словакия будет добиваться исключения из эмбарго на российскую нефть

Словакия будет добиваться исключения из эмбарго на российскую нефть

По данным Международного энергетического агентства, российские поставки обеспечивают 96% потребностей Словакии в нефти и нефтепродуктах. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T13:46+0300

2022-05-03T13:46+0300

2022-05-03T13:56+0300

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Словакия не будет присоединяться к эмбарго на закупку российской нефти, которое должно стать частью следующего пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на заявление вице-премьер и главы минэкономики Словакии Рихарда Сулика.Агентство Рейтер со ссылкой на анонимный источник в Еврокомиссии сообщило о том, что для сохранения единства Европейского союза комиссия может сделать ряд послаблений для Венгрии и Словакии – в том числе не вводить эмбарго или предоставить более длинный переходный период для отказа от российских поставок.Ранее Венгрия также заявила о нежелании присоединяться к нефтяному эмбарго. По словам премьер-министра страны Петера Сийярто, российские поставки обеспечивают до 65% потребностей страны, без них венгерская экономика не может бесперебойно функционировать.Многие политики, как в России, так и на Западе, воспринимают санкции как настоящую экономическую войну, объявленную России. По словам российского лидера Владимира Путина, цель этой политики – ухудшение качества жизни миллионов людей. Негативные последствия введенных ограничений уже ощущаются по всему миру – растут цены на топливо и продовольствие, а также уровень инфляции, в том числе и в самых развитых странах, таких как США.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/zapad-khochet-rossiyskie-resursy-besplatno-1038926598.html

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европа, россия, нефть, санкции, в мире