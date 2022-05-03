https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/promyshlenniki-bolgarii-prigrozili-protestami-v-sluchae-povysheniya-tsen-na-gaz-1038936690.html

Промышленники Болгарии пригрозили протестами в случае повышения цен на газ

Промышленники Болгарии пригрозили протестами в случае повышения цен на газ

27 апреля "Газпром" официально объявил о прекращении газовых поставок в Польшу и Болгарию – причиной стало нежелание стран оплачивать газ в рублях. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T09:09+0300

2022-05-03T09:09+0300

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санкции

болгария

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Промышленники Болгарии выразили готовность выйти на протесты в случае повышения цен на газ, сообщает РИА Новости со ссылкой на болгарскую радиостанцию BNR."В противном случае у нас не будет иного выбора, кроме как организовать протесты, как было заявлено организациями работодателей", – заявил Найденов.Цены на газ и электричество представители деловых кругов Болгарии будут обсуждать 5 мая с премьер-министром страны Кириллом Петковым. Поставки газа польской компании PGNiG и болгарскому "Булгаргазу" были прекращены 27 апреля из-за того, что "Газпром" не получил апрельские платежи за газ в рублях. Кроме того, компания подчеркнула, что в случае несанкционированного отбора газа, идущего в третьи страны (Польша и Болгария – транзитные государства, прим.ред), транзит будет сокращен.Перевод газовых платежей в рублевый расчет, по словам представителей российских властей, – это вынужденная мера, спровоцированная заморозкой резервов Центробанка за рубежом и желанием отказаться от использования "скомпрометировавших себя" долларов и евро.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/vengriya-vyrazila-nesoglasie-s-energeticheskimi-sanktsiyami-protiv-rossii-1038916373.html

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