https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/promyshlenniki-bolgarii-prigrozili-protestami-v-sluchae-povysheniya-tsen-na-gaz-1038936690.html
Промышленники Болгарии пригрозили протестами в случае повышения цен на газ
Промышленники Болгарии пригрозили протестами в случае повышения цен на газ
27 апреля "Газпром" официально объявил о прекращении газовых поставок в Польшу и Болгарию – причиной стало нежелание стран оплачивать газ в рублях. 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T09:09+0300
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Промышленники Болгарии выразили готовность выйти на протесты в случае повышения цен на газ, сообщает РИА Новости со ссылкой на болгарскую радиостанцию BNR."В противном случае у нас не будет иного выбора, кроме как организовать протесты, как было заявлено организациями работодателей", – заявил Найденов.Цены на газ и электричество представители деловых кругов Болгарии будут обсуждать 5 мая с премьер-министром страны Кириллом Петковым. Поставки газа польской компании PGNiG и болгарскому "Булгаргазу" были прекращены 27 апреля из-за того, что "Газпром" не получил апрельские платежи за газ в рублях. Кроме того, компания подчеркнула, что в случае несанкционированного отбора газа, идущего в третьи страны (Польша и Болгария – транзитные государства, прим.ред), транзит будет сокращен.Перевод газовых платежей в рублевый расчет, по словам представителей российских властей, – это вынужденная мера, спровоцированная заморозкой резервов Центробанка за рубежом и желанием отказаться от использования "скомпрометировавших себя" долларов и евро.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/vengriya-vyrazila-nesoglasie-s-energeticheskimi-sanktsiyami-protiv-rossii-1038916373.html
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газ, россия, газпром, санкции, болгария
Промышленники Болгарии пригрозили протестами в случае повышения цен на газ
09:09 03.05.2022 (обновлено: 10:07 03.05.2022)
27 апреля "Газпром" официально объявил о прекращении газовых поставок в Польшу и Болгарию – причиной стало нежелание стран оплачивать газ в рублях.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik.
Промышленники Болгарии выразили готовность выйти на протесты в случае повышения цен на газ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на болгарскую радиостанцию BNR.
По словам исполнительного директора Болгарской федерации промышленных потребителей энергии (BFIEC) Ивайло Найденова, фабрики и заводы не могут позволить себе платить за газ больше, чем платили в апреле.
"В противном случае у нас не будет иного выбора, кроме как организовать протесты, как было заявлено организациями работодателей", – заявил Найденов.
Цены на газ и электричество представители деловых кругов Болгарии будут обсуждать 5 мая с премьер-министром страны Кириллом Петковым.
Поставки газа польской компании PGNiG и болгарскому "Булгаргазу" были прекращены
27 апреля из-за того, что "Газпром" не получил апрельские платежи за газ в рублях. Кроме того, компания подчеркнула, что в случае несанкционированного отбора газа, идущего в третьи страны (Польша и Болгария – транзитные государства, прим.ред), транзит будет сокращен.
Перевод газовых платежей в рублевый расчет, по словам представителей российских властей, – это вынужденная мера, спровоцированная заморозкой резервов Центробанка за рубежом и желанием отказаться от использования "скомпрометировавших себя" долларов и евро.