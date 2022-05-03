https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/putin-obsudil-khod-spetsoperatsii-s-emmanuelem-makronom-1038944640.html
Путин обсудил ход спецоперации с Эммануэлем Макроном
Путин обсудил ход спецоперации с Эммануэлем Макроном
Во время разговора Путин обратил внимание Макрона на военные преступления украинских силовиков, включающие в себя использование мирных жителей в качестве... 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T16:40+0300
2022-05-03T16:40+0300
2022-05-03T16:49+0300
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владимир путин
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. По мнению российского лидера, западные партнеры могли бы минимизировать количество жертв среди мирного населения, перестав поставлять Киеву оружие, а также надавив на официальную украинскую власть и вынудив ее прекратить поощрение жестокостей, творимых националистами.Обсуждая российско-украинские переговоры, Владимир Путин еще раз подчеркнул приверженность России к мирному решению вопроса, акцентировав на непоследовательной линии поведения украинской стороны.Также французский и российский лидеры обсудили проблемы продовольственной безопасности. По словам Путина, эта ситуация прежде всего осложнена санкциями и ограничениями, введенными против России западными странами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/premer-italii-situatsiya-na-ukraine-sprovotsiruet-prodovolstvennyy-krizis-1038943145.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/putin-podpisal-ukaz-ob-ekonomicheskikh-merakh-protiv-nedruzhestvennykh-stran-i-organizatsiy-1038941420.html
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Путин обсудил ход спецоперации с Эммануэлем Макроном
16:40 03.05.2022 (обновлено: 16:49 03.05.2022)
Во время разговора Путин обратил внимание Макрона на военные преступления украинских силовиков, включающие в себя использование мирных жителей в качестве живого щита и обстрелы населенных пунктов.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik.
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает
пресс-служба Кремля.
"Президент России информировал (Макрона) о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами на заводе "Азовсталь" гражданских лиц в соответствии с договорtнностью, достигнутой на встрече Владимира Путина с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем 26 апреля", – говорится в сообщении.
По мнению российского лидера, западные партнеры могли бы минимизировать количество жертв среди мирного населения, перестав поставлять Киеву оружие, а также надавив на официальную украинскую власть и вынудив ее прекратить поощрение жестокостей, творимых националистами.
Обсуждая российско-украинские переговоры, Владимир Путин еще раз подчеркнул приверженность России к мирному решению вопроса, акцентировав на непоследовательной линии поведения украинской стороны.
Также французский и российский лидеры обсудили проблемы продовольственной безопасности. По словам Путина, эта ситуация прежде всего осложнена санкциями и ограничениями, введенными против России западными странами.