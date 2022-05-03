https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/putin-obsudil-khod-spetsoperatsii-s-emmanuelem-makronom-1038944640.html

Путин обсудил ход спецоперации с Эммануэлем Макроном

Путин обсудил ход спецоперации с Эммануэлем Макроном

Во время разговора Путин обратил внимание Макрона на военные преступления украинских силовиков, включающие в себя использование мирных жителей в качестве... 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T16:40+0300

2022-05-03T16:40+0300

2022-05-03T16:49+0300

россия

владимир путин

макрон

украина

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. По мнению российского лидера, западные партнеры могли бы минимизировать количество жертв среди мирного населения, перестав поставлять Киеву оружие, а также надавив на официальную украинскую власть и вынудив ее прекратить поощрение жестокостей, творимых националистами.Обсуждая российско-украинские переговоры, Владимир Путин еще раз подчеркнул приверженность России к мирному решению вопроса, акцентировав на непоследовательной линии поведения украинской стороны.Также французский и российский лидеры обсудили проблемы продовольственной безопасности. По словам Путина, эта ситуация прежде всего осложнена санкциями и ограничениями, введенными против России западными странами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/premer-italii-situatsiya-na-ukraine-sprovotsiruet-prodovolstvennyy-krizis-1038943145.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/putin-podpisal-ukaz-ob-ekonomicheskikh-merakh-protiv-nedruzhestvennykh-stran-i-organizatsiy-1038941420.html

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россия, владимир путин, макрон, украина