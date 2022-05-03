https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/rossiyskie-oniksy-udarili-po-skladam-s-boepripasami-v-rayone-odessy-1038938796.html

Российские "Ониксы" ударили по складам с боеприпасами в районе Одессы

Российские "Ониксы" ударили по складам с боеприпасами в районе Одессы

Спецоперация России на Украине ведется в том числе и с целью подрыва военного потенциала противника. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T11:24+0300

2022-05-03T11:24+0300

2022-05-03T11:43+0300

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Высокоточные ракеты "Оникс" российских Вооруженных сил уничтожили ангары с ракетным вооружением и боеприпасами из США и европейских стран, сообщает Министерство обороны России.Ведомство также заявило, что высокоточными ракетами воздушного базирования в ночь со 2 на 3 мая было поражено шесть военных объектов Украины, в том числе защищенный пункт управления, склад боеприпасов и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.Минобороны добавило, что ракетные войска поразили командные пункты 81-й аэромобильной бригады и 77-й бригады территориальной обороны и уничтожили пусковую установку ЗРК С-300.69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ было уничтожено армейской и оперативно-тактической авиацией, а артиллерийские войска поразили 54 огневые позиции украинской артиллерии, 38 опорных пунктов и 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. По сообщению ведомства, артиллерийскими ударами уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники.Также средства ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников, сбили в воздухе баллистическую ракету "Точка-У" и два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" в районе Изюма. Военная спецоперация России на Украине продолжается два месяца. Все виды войск, принимающие в ней участие, выполняют задачи по уничтожению военной техники и военной инфраструктуре противника, а также защите жителей Донбасса от действий киевского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/rossiyskie-rakety-unichtozhili-rayon-sosredotocheniya-batalona-aydar-1038934696.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/s-territorii-azovstali-za-dva-dnya-vyshli-bolee-100-chelovek-1038933523.html

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