https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/volodin-raspad-ukrainy-nachalsya-esche-v-2014-godu-1038937164.html

Володин: распад Украины начался еще в 2014 году

Володин: распад Украины начался еще в 2014 году

Государственный переворот на Украине начался в феврале 2014 года. Он сопровождался кровопролитиями в центре Киева и массовым беспорядками, в результате которых... 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T10:10+0300

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вячеслав володин

украина

россия

госдума рф

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что распад Украины начался после государственного переворота в 2014 году, сообщает РИА Новости. Председатель Госдумы подчеркнул, что распад продолжился тем, что Донецкая и Луганская Народные Республики объявили о своей независимости и захотели отделиться от Украины. Сейчас же заявления о независимости, пояснил Володин, слышатся и из других областей, в том числе и Херсонской. Также Володин добавил, что многие люди, проживающие в западных частях Украины, обладают польским или венгерским гражданством, а страну за последнее время покинуло около пяти миллионов человек, что "стабильности тоже не прибавляет". Херсонская область Украины с 1 мая начала вводить рублевые расчеты. Переходный период от гривны к рублю продлится четыре месяца. Началось вещание российских теле- и радиоканалов, налаживаются торговые связи с Крымом, используются два языка - русский и украинский. По словам главы Херсонской администрации Владимира Сальдо, возврат области в состав Украины исключен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/pamyat-zhertv-tragedii-v-odesse-pochtili-v-sukhume-1038935162.html

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вячеслав володин, украина, россия, госдума рф