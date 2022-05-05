https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/vy-s-nami-abkhazskie-vrachi-rasskazali-o-meditsinskoy-pomoschi-zhitelyam-donetska--1038971373.html

"Вы с нами": абхазские врачи рассказали о медицинской помощи жителям Донецка

"Вы с нами": абхазские врачи рассказали о медицинской помощи жителям Донецка

Врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия и руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов несколько дней назад вернулись из Донецка, где на... 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T14:00+0300

2022-05-05T14:00+0300

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пресс-центр

донбасс

абхазия

врачи

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские врачи были в составе большой врачебной группы из российских регионов и все время нахождения в Донецке работали в республиканском травматологическом центре, сказал на пресс-конференции в Sputnik врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия.Доктор отметил, что врачи из Абхазии работали на достойном уровне."Я все нервничал, как мы справимся, такие ребята с нами были, что хотелось достойно представить Абхазию. Андзор Гоов проводил показательные операции в своей отрасли – хирургии кисти, отпускать его не хотели наши коллеги", – заметил он.По словам Алхаса Джинджолия, медики лечили всех больных, в том числе раненых украинских военных."В соседних палатах находились люди, которые вчера противостояли друг другу, но никакой агрессии внутри больницы замечено не было", – говорит Джинджолия.Руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов в свою очередь рассказал, что к ним приезжало руководство ДНР.От госпиталя до линии фронта по прямой всего шесть километров, однако при этом в городе есть порядок, работают все законы.Помощь абхазских добровольцев и медиков жителям Донбасса имеет большое значение, добавил Алхас Джинджолия."Они приходили, чтобы пожать руки, слова "вы с нами" для них очень важное составляющее. Учитывая, что наши парни на поле боя ведут себя достойно, сражаются на самых тяжелых участках фронта, испытываешь чувство гордости за них", – подчеркнул он.Руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов заметил, что у абхазских медиков есть планы вернуться на Донбасс для оказания медицинской помощи.

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