https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/vy-s-nami-abkhazskie-vrachi-rasskazali-o-meditsinskoy-pomoschi-zhitelyam-donetska--1038971373.html
"Вы с нами": абхазские врачи рассказали о медицинской помощи жителям Донецка
"Вы с нами": абхазские врачи рассказали о медицинской помощи жителям Донецка
Врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия и руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов несколько дней назад вернулись из Донецка, где на... 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T14:00+0300
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские врачи были в составе большой врачебной группы из российских регионов и все время нахождения в Донецке работали в республиканском травматологическом центре, сказал на пресс-конференции в Sputnik врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия.Доктор отметил, что врачи из Абхазии работали на достойном уровне."Я все нервничал, как мы справимся, такие ребята с нами были, что хотелось достойно представить Абхазию. Андзор Гоов проводил показательные операции в своей отрасли – хирургии кисти, отпускать его не хотели наши коллеги", – заметил он.По словам Алхаса Джинджолия, медики лечили всех больных, в том числе раненых украинских военных."В соседних палатах находились люди, которые вчера противостояли друг другу, но никакой агрессии внутри больницы замечено не было", – говорит Джинджолия.Руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов в свою очередь рассказал, что к ним приезжало руководство ДНР.От госпиталя до линии фронта по прямой всего шесть километров, однако при этом в городе есть порядок, работают все законы.Помощь абхазских добровольцев и медиков жителям Донбасса имеет большое значение, добавил Алхас Джинджолия."Они приходили, чтобы пожать руки, слова "вы с нами" для них очень важное составляющее. Учитывая, что наши парни на поле боя ведут себя достойно, сражаются на самых тяжелых участках фронта, испытываешь чувство гордости за них", – подчеркнул он.Руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов заметил, что у абхазских медиков есть планы вернуться на Донбасс для оказания медицинской помощи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/ataman-chernomorskogo-kazachego-voyska-o-donbasse-proigraem-tam-zavtra-nachnetsya-zdes-1038962482.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/gumanitarnaya-podderzhka-kakuyu-pomosch-abkhaziya-okazyvaet-donbassu-1038953719.html
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"Вы с нами": абхазские врачи рассказали о медицинской помощи жителям Донецка
14:00 05.05.2022 (обновлено: 14:09 05.05.2022)
Врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия и руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов несколько дней назад вернулись из Донецка, где на протяжении двух недель выполняли волонтерскую миссию по оказанию медицинской помощи.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские врачи были в составе большой врачебной группы из российских регионов и все время нахождения в Донецке работали в республиканском травматологическом центре, сказал на пресс-конференции в Sputnik врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия.
"Работы было много, в нашей профессии это связано с большим количеством раненых, покалеченных бойцов, мирных жителей, пленных. Хотел бы особо отметить наших коллег, которые заезжали из России, это, во-первых, профессионалы высочайшего уровня и достойные люди", – подчеркнул Джинджолия.
Доктор отметил, что врачи из Абхазии работали на достойном уровне.
"Я все нервничал, как мы справимся, такие ребята с нами были, что хотелось достойно представить Абхазию. Андзор Гоов проводил показательные операции в своей отрасли – хирургии кисти, отпускать его не хотели наши коллеги", – заметил он.
По словам Алхаса Джинджолия, медики лечили всех больных, в том числе раненых украинских военных.
"В соседних палатах находились люди, которые вчера противостояли друг другу, но никакой агрессии внутри больницы замечено не было", – говорит Джинджолия.
Руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов в свою очередь рассказал, что к ним приезжало руководство ДНР.
"Мы пообщались с ними, им было приятно, что из маленькой Абхазии приехали врачи, было особое внимание к нам. Сами жители Донецка встретили нас очень хорошо, мы сказали, что мы простые врачи, приехали просто помочь", – заметил он.
От госпиталя до линии фронта по прямой всего шесть километров, однако при этом в городе есть порядок, работают все законы.
Помощь абхазских добровольцев и медиков жителям Донбасса имеет большое значение, добавил Алхас Джинджолия.
"Они приходили, чтобы пожать руки, слова "вы с нами" для них очень важное составляющее. Учитывая, что наши парни на поле боя ведут себя достойно, сражаются на самых тяжелых участках фронта, испытываешь чувство гордости за них", – подчеркнул он.
Руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов заметил, что у абхазских медиков есть планы вернуться на Донбасс для оказания медицинской помощи.