https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/verkhovnyy-sud-ne-izmenil-meru-presecheniya-dlya-nadira-dzhinal-1038988029.html
Верховный суд не изменил меру пресечения для Надира Джинал
Верховный суд не изменил меру пресечения для Надира Джинал
Надир Джинал обвиняется в преступном сговоре с экс-министром культуры Абхазии Гудисой Агрба и заключении с ним договора о поставке светового и звукового... 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T16:22+0300
2022-05-06T16:22+0300
2022-05-06T16:29+0300
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СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии не удовлетворила жалобу Генеральной прокуратуры об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста для Надира Джинал – фигуранта дела о хищении госимущества в отношении экс-главы Минкультуры.Генеральная прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Верховный суд не изменил решения Сухумского суда. Джинал останется под домашним арестом до 19 мая.Бывший министр культуры Гудиса Агрба был освобожден от должности 11 февраля, а уже 20 апреля он был задержан по подозрению в хищении госимущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты с использованием служебного положения.По данным прокуратуры, материальный ущерб, причиненный государству, составляет 14 миллионов 300 тысяч рублей.По решению Сухумского горсуда Агрба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня. Решение было обжаловано адвокатом Агрба в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда, но не было изменено.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/sud-ostavil-pod-strazhey-eks-ministra-kultury-abkhazii-1038976724.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/gudisa-agrba-vystupil-na-zasedanii-kassatsionnoy-kollegii-verkhovnogo-suda-1038975853.html
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Верховный суд не изменил меру пресечения для Надира Джинал
16:22 06.05.2022 (обновлено: 16:29 06.05.2022)
Надир Джинал обвиняется в преступном сговоре с экс-министром культуры Абхазии Гудисой Агрба и заключении с ним договора о поставке светового и звукового оборудования по завышенной цене.
СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии не удовлетворила жалобу Генеральной прокуратуры об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста для Надира Джинал – фигуранта дела о хищении госимущества в отношении экс-главы Минкультуры.
Генеральная прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Верховный суд не изменил решения Сухумского суда. Джинал останется под домашним арестом до 19 мая.
Бывший министр культуры Гудиса Агрба был освобожден от должности 11 февраля, а уже 20 апреля он был задержан по подозрению в хищении госимущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты с использованием служебного положения.
По данным прокуратуры, материальный ущерб, причиненный государству, составляет 14 миллионов 300 тысяч рублей.
По решению Сухумского горсуда Агрба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня. Решение было обжаловано адвокатом Агрба в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда, но не было изменено.