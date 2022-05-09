https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/vs-rossii-otbili-s-7-maya-neskolko-popytok-kieva-zakhvatit-ostrov-zmeinyy-1039037153.html

ВС России отбили с 7 мая несколько попыток Киева захватить остров Змеиный

ВС России отбили с 7 мая несколько попыток Киева захватить остров Змеиный

Остров Змеиный имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря. 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T20:36+0300

2022-05-09T20:36+0300

2022-05-09T21:21+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1a/1037804005_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_082cd1e1cdea5b828a1489a32b75f5ed.jpg

СУХУМ, 9 мая - Spputnik. Вооруженные силы России с 7 мая отбили несколько отчаянных попыток киевского режима захватить остров Змеиный, уничтожено более 50 украинских диверсантов, сбито восемь самолетов и вертолетов, а также 29 дронов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, с 7 мая, по прямому указанию Зеленского, украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный. В течение двух последних суток Киевом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.Он также сообщил, что "в течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных "Байрактар ТБ-2", при этом четыре беспилотных летательных аппарата "Байрактар" сбиты сегодня днем"."В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих", - сказал Конашенков.Также, по словам генерала, при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 "Кентавр" с военнослужащими ВМС Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/aviatsiya-rossii-unichtozhila-70-rayonov-sosredotocheniya-ukrainskikh-voysk-1039025803.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/vs-rossii-unichtozhili-dostavlennye-na-ukrainu-vooruzheniya-i-tekhniku-ssha--1039017079.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, министерство обороны рф