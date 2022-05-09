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ВС России отбили с 7 мая несколько попыток Киева захватить остров Змеиный
ВС России отбили с 7 мая несколько попыток Киева захватить остров Змеиный
Остров Змеиный имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T20:36+0300
2022-05-09T20:36+0300
2022-05-09T21:21+0300
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СУХУМ, 9 мая - Spputnik. Вооруженные силы России с 7 мая отбили несколько отчаянных попыток киевского режима захватить остров Змеиный, уничтожено более 50 украинских диверсантов, сбито восемь самолетов и вертолетов, а также 29 дронов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, с 7 мая, по прямому указанию Зеленского, украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный. В течение двух последних суток Киевом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.Он также сообщил, что "в течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных "Байрактар ТБ-2", при этом четыре беспилотных летательных аппарата "Байрактар" сбиты сегодня днем"."В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих", - сказал Конашенков.Также, по словам генерала, при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 "Кентавр" с военнослужащими ВМС Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/aviatsiya-rossii-unichtozhila-70-rayonov-sosredotocheniya-ukrainskikh-voysk-1039025803.html
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россия, украина, министерство обороны рф
ВС России отбили с 7 мая несколько попыток Киева захватить остров Змеиный
20:36 09.05.2022 (обновлено: 21:21 09.05.2022)
Остров Змеиный имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.
СУХУМ, 9 мая - Spputnik. Вооруженные силы России с 7 мая отбили несколько отчаянных попыток киевского режима захватить остров Змеиный, уничтожено более 50 украинских диверсантов, сбито восемь самолетов и вертолетов, а также 29 дронов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, с 7 мая, по прямому указанию Зеленского, украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный. В течение двух последних суток Киевом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.
"В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери. За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24", - рассказал генерал.
Он также сообщил, что "в течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных "Байрактар ТБ-2", при этом четыре беспилотных летательных аппарата "Байрактар" сбиты сегодня днем".
"В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих", - сказал Конашенков.
Также, по словам генерала, при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 "Кентавр" с военнослужащими ВМС Украины.